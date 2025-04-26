close button
الأمن ينفي اعتقال شرطيين على خلفية تسريب فيديو محامي مراكش
المديرية العامة للأمن الوطني

الأمن ينفي اعتقال شرطيين على خلفية تسريب فيديو محامي مراكش

26 أبريل، 2025 - 9:47 صباحًا
0

هبة بريس

نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، الخبر الذي تم الترويج له بشأن مزاعم اعتقال شرطيين يعملان بمدينة مراكش بدعوى التورط في تسريب شريط فيديو يوثق لتدخل أمني بالشارع العام.

واعتبر ذات المصدر بأن ما تم الترويج له هو خبر غير صحيح بتاتا، نافيا اعتقال أو تقييد حرية الشرطيين، كما دحض كذلك مزاعم توقيفهما مؤقتا عن العمل.

وكانت عدد من المنابر والصفحات التواصلية قد أعادت نشر هذا خبر يفيد أن ولاية أمن مراكش قامت باعتقال شرطيين بدعوى تورطهما في تسريب شريط توقيف محامي كان في وضعية خلاف مع القانون قبل أن يتبن عدم صحته.

26 أبريل، 2025 - 9:47 صباحًا
0

مقالات ذات صلة

طقس اليوم.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس اليوم.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2025-04-26 / 09:04
المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا

المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى…

2025-04-26 / 00:07
تحقيقات تكشف عن تورط البوليساريو في الإبادة السورية

تحقيقات تكشف عن تورط البوليساريو في الإبادة السورية

2025-04-25 / 23:21

الحسيمة.. مهنيون وخبراء يتدارسون مستجدات الضريبية في قانون المالية

2025-04-25 / 22:32
الرعاة الرحل يهددون مزارع ضواحي أكادير والسكان يطالبون بتدخل عاجل

الرعاة الرحل يهددون مزارع ضواحي أكادير والسكان يطالبون بتدخل…

2025-04-25 / 22:25
عاجل.. أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا

عاجل.. أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في…

2025-04-25 / 22:21
جريمة ابن أحمد.. حزب المصباح يطالب بفتح تحقيق في شبهة التهاون مع ظاهرة المختلين عقليا

جريمة ابن أحمد.. حزب المصباح يطالب بفتح تحقيق في…

2025-04-25 / 21:10
جريمة ابن أحمد

جريمة ابن أحمد.. عرض المشتبه فيه الرئيسي على مستشفى…

2025-04-25 / 20:16
الأمن الوطني

اعتقال شخص بحوزته 200 كلغ من مادة المعسل المهرب…

2025-04-25 / 20:02
المحامون المتضامنون مع زميلهم في قضية الاعتداء بمراكش

نقابة المحامين بمراكش تضع شكاية أمام النيابة العامة بسبب…

2025-04-25 / 19:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى