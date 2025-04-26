الأمن ينفي اعتقال شرطيين على خلفية تسريب فيديو محامي مراكش

هبة بريس

نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، الخبر الذي تم الترويج له بشأن مزاعم اعتقال شرطيين يعملان بمدينة مراكش بدعوى التورط في تسريب شريط فيديو يوثق لتدخل أمني بالشارع العام.

واعتبر ذات المصدر بأن ما تم الترويج له هو خبر غير صحيح بتاتا، نافيا اعتقال أو تقييد حرية الشرطيين، كما دحض كذلك مزاعم توقيفهما مؤقتا عن العمل.

وكانت عدد من المنابر والصفحات التواصلية قد أعادت نشر هذا خبر يفيد أن ولاية أمن مراكش قامت باعتقال شرطيين بدعوى تورطهما في تسريب شريط توقيف محامي كان في وضعية خلاف مع القانون قبل أن يتبن عدم صحته.