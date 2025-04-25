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الأمن الوطني
الأمن الوطني

اعتقال شخص بحوزته 200 كلغ من مادة المعسل المهرب بمراكش

25 أبريل، 2025 - 8:02 مساءً
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علمت الجريدة من مصادر مطلعة، ان عناصر الأمن المرابطة بالسد القضائي النخيل بطريق البيضاء، تمكنت قبل قليل من مساء اليوم الجمعة من ايقاف احد المسافرين على متن حافلة قادمة من شمال المملكة وبحوزته كمية من مادة المعسل المهرب تقدر بحوالي 200. كلغ.

واكدت نفس المصادر، ان عملية الايقاف، تمت بعد اخضاع حقائب ركاب الحافلة للتفتيش، ليتم العثور على الكميك المذكورة مخبأة بعناية وسط الأمتعة.
وتمت احالة الموقوف على الدائرة الامنية من اجل تحرير محض. الايقاف والحجز، مع إحالته على الشرطة القضائية من اجل تعميق البحث ووضعه تحت الحراسة النظرية قبل عرضه امام النيابة العامة.

25 أبريل، 2025 - 8:02 مساءً
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