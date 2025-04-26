close button
طقس اليوم.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق
It's raining heavily, wearing an umbrella during the rainy season

طقس اليوم.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

26 أبريل، 2025 - 9:04 صباحًا
0

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تعرف الحالة الجوية تشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى مصحوبة بكتل ضبابية محلية.

كما يرتقب نزول قطرات متفرقة مصحوبة برعد محلي فوق كل من مرتفعات الأطلس المتوسط، وشمال الأطلس الكبير، فيما ستكون الأجواء جد مشمسة بباقي المناطق.

وستهب رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و 10 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و 21 درجة في باقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع على العموم.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج خلال الزوال شمال أصيلا.

26 أبريل، 2025 - 9:04 صباحًا
0

مقالات ذات صلة

الأمن ينفي اعتقال شرطيين على خلفية تسريب فيديو محامي مراكش

الأمن ينفي اعتقال شرطيين على خلفية تسريب فيديو محامي…

2025-04-26 / 09:47
المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا

المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى…

2025-04-26 / 00:07
تحقيقات تكشف عن تورط البوليساريو في الإبادة السورية

تحقيقات تكشف عن تورط البوليساريو في الإبادة السورية

2025-04-25 / 23:21

الحسيمة.. مهنيون وخبراء يتدارسون مستجدات الضريبية في قانون المالية

2025-04-25 / 22:32
الرعاة الرحل يهددون مزارع ضواحي أكادير والسكان يطالبون بتدخل عاجل

الرعاة الرحل يهددون مزارع ضواحي أكادير والسكان يطالبون بتدخل…

2025-04-25 / 22:25
عاجل.. أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا

عاجل.. أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في…

2025-04-25 / 22:21
جريمة ابن أحمد.. حزب المصباح يطالب بفتح تحقيق في شبهة التهاون مع ظاهرة المختلين عقليا

جريمة ابن أحمد.. حزب المصباح يطالب بفتح تحقيق في…

2025-04-25 / 21:10
جريمة ابن أحمد

جريمة ابن أحمد.. عرض المشتبه فيه الرئيسي على مستشفى…

2025-04-25 / 20:16
الأمن الوطني

اعتقال شخص بحوزته 200 كلغ من مادة المعسل المهرب…

2025-04-25 / 20:02
المحامون المتضامنون مع زميلهم في قضية الاعتداء بمراكش

نقابة المحامين بمراكش تضع شكاية أمام النيابة العامة بسبب…

2025-04-25 / 19:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى