طقس اليوم.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تعرف الحالة الجوية تشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى مصحوبة بكتل ضبابية محلية.

كما يرتقب نزول قطرات متفرقة مصحوبة برعد محلي فوق كل من مرتفعات الأطلس المتوسط، وشمال الأطلس الكبير، فيما ستكون الأجواء جد مشمسة بباقي المناطق.

وستهب رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و 10 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و 21 درجة في باقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع على العموم.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج خلال الزوال شمال أصيلا.