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استمرار حملة تحرير الملك العمومي بأكادير.. استراتيجية جديدة وتدخلات حازمة

استمرار حملة تحرير الملك العمومي بأكادير.. استراتيجية جديدة وتدخلات حازمة

25 أبريل، 2025 - 12:15 مساءً
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هبة بريس – أكادير

تواصل السلطات المحلية والشرطة الإدارية بمدينة أكادير جهودها الهادفة إلى تحرير الملك العمومي، من خلال اعتماد استراتيجية ميدانية جديدة تُركز على التدخل المبكر والتنظيم الدقيق.

وقد شهد صباح يوم أمس الخميس 24 أبريل الجاري ،انطلاق حملة مكثفة شملت الملحقتين الإداريتين السادسة والسابعة، في خطوة تهدف إلى استعادة النظام وتحسين حركة السير داخل المدينة.

الحملة التي أشرف عليها ممثلو السلطة المحلية وعناصر الشرطة الإدارية، استهدفت إزالة مجموعة من التجاوزات التي طالت الأرصفة وممرات الراجلين، من قبيل الكراسي والطاولات والأعمدة الحديدية، والتي كان أصحاب محلات تجارية وباعة متجولون قد استغلوها بشكل عشوائي.

وقد خلفت هذه التجاوزات اختناقات مرورية في عدد من الشوارع الحيوية، ما استدعى تدخلًا حاسمًا لإعادة الأمور إلى نصابها.

المضبوطات التي تم حجزها خلال هذه العملية جرى تحويلها إلى المستودع البلدي، في حين وُجهت المواد الغذائية والفواكه المحجوزة إلى مؤسسات اجتماعية كـ”دار الطالب” و”دار العجزة”، في التفاتة تضامنية تهدف إلى دعم الفئات المحتاجة.

مصادر مطلعة أشارت إلى أن هذه الحملة لن تظل معزولة، بل ستتواصل بوتيرة تصاعدية في مختلف أحياء المدينة، عبر تنظيم تدخلات متزامنة تشمل مختلف الملحقات الإدارية، بالإضافة إلى تشكيل لجان مراقبة ليلية لرصد أي عودة للاستغلال العشوائي للملك العمومي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدينامية تأتي تنفيذًا لتوجيهات صادرة عن والي جهة سوس ماسة، والذي شدد على ضرورة ضمان استمرارية هذه العمليات، بما يضمن الحفاظ على جمالية المدينة واحترام الفضاءات العمومية كممتلكات مشتركة لجميع المواطنين.

25 أبريل، 2025 - 12:15 مساءً
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