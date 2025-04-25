تزوير دبلومات وشواهد دراسية يقود شخصا للاعتقال بالعيون
هبة بريس
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن العيون، يوم أمس الخميس 24 أبريل الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية رصد إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع دبلومات وشواهد دراسية مزورة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه في تورطهما في هذا النشاط الإجرامي وتوقيف واحد منهما.
وقد مكنت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز 69 دبلوما مزورا و28 شهادة معادلة مزيفة لدبلومات التكوين المهني، علاوة على 47 استمارة لاستخراج الدبلومات و8 أختام مزورة لمعاهد مختلفة.
كما مكنت عملية التفتيش أيضا من حجز وحدة مركزية للكمبيوتر وجهاز لتخزين المعطيات الرقمية يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن بطاقة بنكية و16 إيصالا لتحويلات مالية من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هوية الكاملة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
13 تعليقات
السجن هو المصير ديال الناس لي كيديرو التزوير، وهاد الشي خصو يكون عبرة لكل واحد.
دابا شنو غادي يديروا باش يخفيو هاد الدبلومات والوثائق؟ هادشي ما غاديش يمر بسلام.
الناس اللي كيستعملوا هاد الوثائق المزورة، غادي يعمّروا السجون بزاااف إن شاء الله.
الفضيحة ديال هاد الشخص غادي تكون درس لناس آخرين، ماشي كلشي كيقدر يعيش ف الكذب.
69 دبلوم مزور و28 شهادة؟ هادشي غير فضيحة! كيفاش كيوقع هادشي ف بلادنا؟
16 إيصال ديال تحويلات مالية؟ الناس كيقولوا “فلوس الحرام كتجي وتدي معاك كلشي”.
بزاف من الناس كيستعملوا هاد الدبلومات المزورة باش يلقاو خدم، وخاصنا نحاربوا هاد الظاهرة.
لي غادي يدير التزوير باش يربح الفلوس، راه في الأخير غادي يخسر كلشي.
خاص المحاكم تكون أسرع ف اتخاذ القرارات، ما يمكنش نخليو الناس يتساهلو مع هاد الأفعال.
هاد الناس لي كيديروا التزوير، خصهم يشدوا عليهم بيد من حديد، راه كيروجوا الكذب فالبلاد.
الفلوس ديال التزوير ماشي حلال، الناس خاصهم يعرفوا أنو كاين قانون يردعهم.
الزمان تغير، وهاد الحوايج ماعادش مشي مسموحة، خصهم يشوفوا حالهم قبل ما يطيحو ف المشكل.