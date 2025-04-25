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مارتيل.. شاب يضرم النار في جسده

مارتيل.. شاب يضرم النار في جسده

25 أبريل، 2025 - 12:51 مساءً
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هبة بريس – فكري ولد علي

أقدم شاب ثلاثيني اليوم الجمعة 25 أبريل الجاري، على إضرام النار في جسده باستعمال مادة حارقة بالقرب من مستشفى النهار البيت العتيق بمدينة مارتيل.

وعن تفاصيل الواقعة أضافت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بشاب في الثلاثينيات من عمره، أعزب يرجح انه يعاني اضطرابات نفسية، مبرزة أنه أقدم على إضرام النار في جسده مستعملا مادة “الدوليو”.

الشاب نقل في حالة حرجة إلى مستعجلات مستشفى القرب بمدينة مارتيل، حيث قدمت له الإسعافات الأولية قبل توجيهه إلى المستشفى الجهوي محمد السادس بمدينة طنجة، بسبب خطورة الحروق التي طالت أجزاء كبيرة من جسده.

وفتحت المصالح الامنية بمارتيل تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات هذه الواقعة المؤسفة والتي بدأت تتنامي بمختلف المدن بسبب المضاعفات النفسية التي يعاني منها المرضى.

25 أبريل، 2025 - 12:51 مساءً
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‫10 تعليقات

  5. شي حاجات ف الحياة كتخلي الإنسان يمر بحالات نفسية صعبة، خاصهم يتعاونو مع الناس لي كيعانو.

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  9. واش غادي تبقى هاد الحالات كتزاد في المجتمع؟ خاص تدابير باش يتم مساعدة هاد الناس.

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  10. هاد الحوادث كتوصلنا باش نعرفو باللي الصحة النفسية ما خاصهاش تُهمل، خصها رعاية جدية

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