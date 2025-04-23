close button
صبحي عطري
صبحي عطري

ذبحة صدرية وراء وفاة الإعلامي الشاب صبحي عطري

23 أبريل، 2025 - 8:21 مساءً
0

هبة بريس – فن

شكّل خبر وفاة الإعلامي الشاب صبحي عطري صدمة كبرى في الوسطين الإعلامي والفني، حيث لم يستوعب كثيرون رحيله المفاجئ، خصوصاً مع تباين الأنباء في البداية حول سبب الوفاة. غير أن خاله، السيد سمير أسعد، حسم الجدل بنشره منشوراً على صفحته في “فيسبوك”، أوضح فيه أن عطري توفي جراء ذبحة صدرية، قائلاً: “الرحمة والسكينة والسلام لروحك يا خال ابن شقيقتي الشاب الطيب الإعلامي صبحي عطري جراء ذبحة صدرية. السلام لروحك الجميلة.”

وكان لرحيل صبحي أثر بالغ في نفوس زملائه ونجوم الفن الذين سارعوا إلى نعيه بكلمات حزينة ومؤثرة، حيث كتب النجم قيس الشيخ نجيب: “الله يرحمك يا صبحي ويصبّر عيلتك.” فيما نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز صورة له مرفقة بعبارة: “لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون.”

أما النجم أحمد حاتم، فاختار أن يطلب من متابعيه الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، تعبيراً عن حزنه العميق.

من جهته، أعلن برنامج “ET بالعربي”، الذي كان صبحي من أبرز وجوهه، خبر الوفاة في بيان رسمي جاء فيه:
“ننعى ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري. نتقدّم من أهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية، رحم الله صبحي وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان.”

23 أبريل، 2025 - 8:21 مساءً
0

مقالات ذات صلة

طوطو ينفي صدور حكم قضائي جديد ضده

طوطو ينفي صدور حكم قضائي جديد ضده

2025-04-23 / 17:56
فيديو نادر للسيدة فيروز يعيد الذكريات ويثير مشاعر الحنين لدى جمهورها

فيديو نادر للسيدة فيروز يعيد الذكريات ويثير مشاعر الحنين…

2025-04-23 / 17:34
الرباط..نور الدين الرياحي يوقع روايته الأولى “الصخرة” بحضور شخصيات وازنة

الرباط..نور الدين الرياحي يوقع روايته الأولى “الصخرة” بحضور شخصيات…

2025-04-23 / 17:25
جمعية بسمة لرعاية الأسرة تنظم "حفل الأمل" لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية

جمعية بسمة لرعاية الأسرة تنظم “حفل الأمل” لفائدة الأشخاص…

2025-04-23 / 11:18
الموت يغيب الإعلامي السوري صبحي عطري

الموت يغيب الإعلامي السوري صبحي عطري

2025-04-23 / 09:40
الراحلة نعيمة سميح مع إبنها

إبن نعيمة سميح يهدّد باللجوء إلى القضاء بسبب “تكريم”…

2025-04-22 / 23:07
مجموعة فناير

بعد غياب طويل.. مجموعة “فناير” تعود إلى الساحة الفنية

2025-04-22 / 21:36
حاتم عمور

أغنية “خطير” تُشعل الخلاف بين حاتم عمور و إسلام…

2025-04-22 / 17:58
ريم اللعبي تُعيد تشكيل العلاقة مع الكائنات في معرضها "كائن(ات)" بباب الرواح

ريم اللعبي تُعيد تشكيل العلاقة مع الكائنات في معرضها…

2025-04-22 / 15:33
هنيدي يرد على انتقادات غيابه عن وداع سليمان عيد

هنيدي يرد على انتقادات غيابه عن وداع سليمان عيد

2025-04-22 / 12:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى