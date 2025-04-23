ذبحة صدرية وراء وفاة الإعلامي الشاب صبحي عطري

هبة بريس – فن

شكّل خبر وفاة الإعلامي الشاب صبحي عطري صدمة كبرى في الوسطين الإعلامي والفني، حيث لم يستوعب كثيرون رحيله المفاجئ، خصوصاً مع تباين الأنباء في البداية حول سبب الوفاة. غير أن خاله، السيد سمير أسعد، حسم الجدل بنشره منشوراً على صفحته في “فيسبوك”، أوضح فيه أن عطري توفي جراء ذبحة صدرية، قائلاً: “الرحمة والسكينة والسلام لروحك يا خال ابن شقيقتي الشاب الطيب الإعلامي صبحي عطري جراء ذبحة صدرية. السلام لروحك الجميلة.”

وكان لرحيل صبحي أثر بالغ في نفوس زملائه ونجوم الفن الذين سارعوا إلى نعيه بكلمات حزينة ومؤثرة، حيث كتب النجم قيس الشيخ نجيب: “الله يرحمك يا صبحي ويصبّر عيلتك.” فيما نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز صورة له مرفقة بعبارة: “لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون.”

أما النجم أحمد حاتم، فاختار أن يطلب من متابعيه الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، تعبيراً عن حزنه العميق.

من جهته، أعلن برنامج “ET بالعربي”، الذي كان صبحي من أبرز وجوهه، خبر الوفاة في بيان رسمي جاء فيه:

“ننعى ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري. نتقدّم من أهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية، رحم الله صبحي وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان.”