طوطو ينفي صدور حكم قضائي جديد ضده

هبة بريس-إ.السملالي

خرج مغني الراب المغربي إلجراندي طوطو عن صمته، نافياً بشكل قاطع ما راج مؤخراً في بعض وسائل الإعلام من أخبار تدّعي صدور حكم جديد بالسجن في حقه.

وأوضح الفنان، في بلاغ رسمي، أن كل ما تم تداوله بخصوص وجود متابعة أو عقوبة سجنية حالية هو عارٍ تمامًا من الصحة.

وأشار طوطو إلى أن القرار القضائي الوحيد الذي صدر بحقه كان في يناير 2023، ويتعلق بعقوبة موقوفة التنفيذ، تم تنفيذها بشكل قانوني ولا تستدعي أي إجراء إضافي. مؤكداً أن القضاء فصل في القضية بشكل نهائي، وتم تأكيد الحكم خلال مرحلة الاستئناف.

واعتبر أن ترويج هذه المزاعم الكاذبة يدخل في إطار حملات تضليل ممنهجة تهدف إلى تشويه سمعته وإثارة البلبلة، رغم أن الموضوع أُغلق قانونيًا منذ مدة.

وأعلن فريق طوطو القانوني عن نيته اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من ساهم في نشر أخبار زائفة أو تشهيرية، مشددًا على أن الفنان لن يتوانى عن الدفاع عن صورته وكرامته وحقه في ممارسة فنه بحرية.

وختم طوطو بلاغه بالتأكيد على تمسكه بمسيرته الفنية، داعيًا إلى احترام الحقيقة ومبادئ المهنة، ووضع حد للتشهير والافتراء الذي يضر ليس فقط به كفنان، بل بالمشهد الفني ككل.