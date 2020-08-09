الأمن يفكّ خيوط جريمة قتل مهاجر سبعيني بأبي الجعد

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس-

تمكنت عناصر الأمن الوطني بالمفوضية الجهوية للشرطة بأبي الجعد، يوم السبت 08 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت في حق مواطن مغربي مقيم بالخارج يبلغ من العمر 70 سنة.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد باشرت صباح يوم 04 غشت الجاري إجراءات معاينة جثة الضحية الذي عثر عليها تحمل عدة طعنات قاتلة بالقرب من منزله بدرب القادرين بمدينة “أبي الجعد”، وباشرت على إثرها أبحاثا وتحريات مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الذي تربطه علاقة قرابة عائلية بالضحية وتوقيفه، والذي يشتبه تورطه في ارتكاب هذه الجريمة لأسباب وخلفيات يجري حاليا البحث لتحديدها.

للإشارة، فقد عمد المشتبه فيه لحظة توقيف إلى إيذاء نفسه بشكل متعمد باستعمال سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته بجروح على مستوى البطن، نقل على إثرها للمستشفى حيث تم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية.، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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