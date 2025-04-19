مديرية الأمن الوطني تعلن عن تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية

هبة بريس – الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال يومه السبت 19 أبريل الجاري، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالح مركزية ولا ممركزة للأمن الوطني بمدن الرباط وخريبكة وفاس ومكناس ومراكش وسوق السبت أولاد النمة وورزازات والمرسى بضواحي العيون، وذلك في إطار دينامية داخلية تهدف لضخ دماء جديدة والاستعانة بكفاءات أمنية شابة ومتمرسة، قادرة على المشاركة الفعالة في تحقيق أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.

وقد شملت هذه التعيينات الجديدة، التي أشَّر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين رئيس مصلحة تابعة لقسم الأمن الرياضي بمديرية الأمن العمومي، فضلا عن تعيين رئيس للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بمكناس ورئيسين لفرقتين للشرطة القضائية والاستعلامات العامة بكل من مراكش وخريبكة.

كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لا ممركزة أخرى للأمن العمومي، تضمنت تعيين رئيس دائرة للشرطة بمدينة سوق السبت أولاد النمة ورئيس دائرة للشرطة بالنيابة بالمرسى ضواحي العيون، علاوة على تعيين رئيس لفرقة السير الطرقي بورزازات وقائد فرقة ونائب قائد مجموعة للمحافظة على النظام بفاس، وكذا رئيسي فرقتين تابعتين لمجموعة حماية المنشآت الحساسة بنفس المدينة.

ووفقا لبلاغ صادر عن مديرية الأمن الوطني قد تم الحرص في التعيين لشغل هذه المناصب الأمنية، على اختيار كفاءات من الجيل الجديد للمسؤولين الأمنيين، ممن تتوافر فيهم المهنية العالية، والنزاهة والتجربة الوظيفية، وذلك ليتسنى لهم التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية، وتوطيد المقاربة التواصلية وتعزيز الانفتاح المرفقي لمصالح الأمن.