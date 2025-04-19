close button
عبد اللطيف الحموشي
عبد اللطيف الحموشي

مديرية الأمن الوطني تعلن عن تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية

19 أبريل، 2025 - 8:14 مساءً
54

هبة بريس – الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال يومه السبت 19 أبريل الجاري، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالح مركزية ولا ممركزة للأمن الوطني بمدن الرباط وخريبكة وفاس ومكناس ومراكش وسوق السبت أولاد النمة وورزازات والمرسى بضواحي العيون، وذلك في إطار دينامية داخلية تهدف لضخ دماء جديدة والاستعانة بكفاءات أمنية شابة ومتمرسة، قادرة على المشاركة الفعالة في تحقيق أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.

وقد شملت هذه التعيينات الجديدة، التي أشَّر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين رئيس مصلحة تابعة لقسم الأمن الرياضي بمديرية الأمن العمومي، فضلا عن تعيين رئيس للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بمكناس ورئيسين لفرقتين للشرطة القضائية والاستعلامات العامة بكل من مراكش وخريبكة.

كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لا ممركزة أخرى للأمن العمومي، تضمنت تعيين رئيس دائرة للشرطة بمدينة سوق السبت أولاد النمة ورئيس دائرة للشرطة بالنيابة بالمرسى ضواحي العيون، علاوة على تعيين رئيس لفرقة السير الطرقي بورزازات وقائد فرقة ونائب قائد مجموعة للمحافظة على النظام بفاس، وكذا رئيسي فرقتين تابعتين لمجموعة حماية المنشآت الحساسة بنفس المدينة.

ووفقا لبلاغ صادر عن مديرية الأمن الوطني قد تم الحرص في التعيين لشغل هذه المناصب الأمنية، على اختيار كفاءات من الجيل الجديد للمسؤولين الأمنيين، ممن تتوافر فيهم المهنية العالية، والنزاهة والتجربة الوظيفية، وذلك ليتسنى لهم التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية، وتوطيد المقاربة التواصلية وتعزيز الانفتاح المرفقي لمصالح الأمن.

19 أبريل، 2025 - 8:14 مساءً
54

مقالات ذات صلة

صورة تعبيرية

اليابان.. سائق حافلة يضيع تقاعدا بقيمة 83 ألف يورو…

2025-04-19 / 23:36
صورة تعبيرية

الصويرة.. جماعة تفتاشت بدون سيارة إسعاف ومطالب لعامل الإقليم…

2025-04-19 / 23:03
جماعة عين الشقف

فاس.. جماعة عين الشقف تشرف على تهيئة المسالك الطرقية…

2025-04-19 / 22:46
ميناء الصيد البحري بأكادير

أكادير.. مندوبية الصيد البحري تسحب رخص مراكب مخالفة للقانون

2025-04-19 / 22:21
ميناء الحسيمة

إغلاق ميناء الحسيمة بسبب سوء الأحوال الجوية

2025-04-19 / 22:07
المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يخطو نحو المستقبل…

2025-04-19 / 21:37
تساقطات ثلجية

الطقس غدا الأحد.. تساقطات ثلجية وأمطار متفرقة مرتقبة في…

2025-04-19 / 20:42
الملك محمد السادس

عاجل.. الملك محمد السادس يهنئ منتخب الفتيان بعد تتويجه…

2025-04-19 / 19:29
صورة من الحفل

مراكش.. حفل تكريمي احتفاء بالنساء العاملات في قطاع النظافة…

2025-04-19 / 19:06
أمين هلالي

هل يسمع أحد نداء أمين هلالي؟ مريض مغربي يناشد…

2025-04-19 / 18:20

‫54 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى