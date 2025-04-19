مديرية الأمن الوطني تعلن عن تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية
هبة بريس – الرباط
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال يومه السبت 19 أبريل الجاري، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالح مركزية ولا ممركزة للأمن الوطني بمدن الرباط وخريبكة وفاس ومكناس ومراكش وسوق السبت أولاد النمة وورزازات والمرسى بضواحي العيون، وذلك في إطار دينامية داخلية تهدف لضخ دماء جديدة والاستعانة بكفاءات أمنية شابة ومتمرسة، قادرة على المشاركة الفعالة في تحقيق أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.
وقد شملت هذه التعيينات الجديدة، التي أشَّر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين رئيس مصلحة تابعة لقسم الأمن الرياضي بمديرية الأمن العمومي، فضلا عن تعيين رئيس للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بمكناس ورئيسين لفرقتين للشرطة القضائية والاستعلامات العامة بكل من مراكش وخريبكة.
كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لا ممركزة أخرى للأمن العمومي، تضمنت تعيين رئيس دائرة للشرطة بمدينة سوق السبت أولاد النمة ورئيس دائرة للشرطة بالنيابة بالمرسى ضواحي العيون، علاوة على تعيين رئيس لفرقة السير الطرقي بورزازات وقائد فرقة ونائب قائد مجموعة للمحافظة على النظام بفاس، وكذا رئيسي فرقتين تابعتين لمجموعة حماية المنشآت الحساسة بنفس المدينة.
ووفقا لبلاغ صادر عن مديرية الأمن الوطني قد تم الحرص في التعيين لشغل هذه المناصب الأمنية، على اختيار كفاءات من الجيل الجديد للمسؤولين الأمنيين، ممن تتوافر فيهم المهنية العالية، والنزاهة والتجربة الوظيفية، وذلك ليتسنى لهم التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية، وتوطيد المقاربة التواصلية وتعزيز الانفتاح المرفقي لمصالح الأمن.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
54 تعليقات
خاص استثمار الطاقات الشابة داخل الأمن
الوطن محتاج لناس يخدموه بضمير
خاص تتبع ميداني لنتائج التعيينات
الأمن ركيزة أساسية فاستقرار البلاد
التعيينات الجديدة كتشير إلى دينامية داخل الجهاز
خاص تقييم دوري للأداء ديال المسؤولين
نتمناو المسؤولين الجدد يساهمو فتطوير العمل الأمني
خطوة تحسب للمديرية إذا كانت بناءً على معايير واضحة
نتمناو تكون هاد الخطوة فصالح المواطن
خاص الاستمرارية فالخدمة والمردودية
الإصلاح يبدأ من المسؤولين
التعيين فهاد الظرف كيبين وجود إرادة للتطوير
مهم يكون حسن اختيار الأشخاص باش يتخدم الوطن
خطوة إيجابية من أجل تجديد الدماء فالأمن الوطني
نتمناو مايكونش تعيين مبني على العلاقات
تجديد الوجوه يمكن يعطي نفس جديد للإدارة
خاص الكفاءة تتغلب على المحسوبية
خاص تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية
خاص ربط التعيينات بأهداف واضحة ومحددة
كلنا مسؤولون على الأمن ولكن البداية من المسؤولين
الأمل كبير فالشباب اللي تحملو المسؤولية
مهم يكون تواصل مباشر مع المواطنين
خاص المسؤولين يكونو قدوة فالنزاهة
ننتظرو من المسؤولين الجدد إنجازات ملموسة
مبادرة كتظهر أن المؤسسة الأمنية كتتحرك
خاص الشفافية فالإعلان على المعايير المعتمدة
نتمنى تكون هاد التعيينات مبنية على الكفاءة
كل تغيير كيعني فرصة جديدة للتقدم
خاص وضع المواطن فلب الأولويات
لازم تكون هناك شفافية فطريقة التدبير
التعيينات ماشي غاية ولكن وسيلة للإصلاح
كل التوفيق للمسؤولين الجدد فمهامهم
كل مسؤول جديد عندو فرصة يبرهن على قدراتو
خاص مراقبة فعالية الناس اللي تعينو
الأمن مرتبط بالثقة والمصداقية
الله يعاونهم فخدمة الوطن والمواطن
خاص فتح باب التكوين المستمر للمسؤولين
المنصب تكليف ماشي تشريف
مديرية الأمن كتحاول تحسن من الأداء ديالها
التعيينات كتحمل في طياتها مسؤولية كبرى
خاص احترام حقوق الإنسان يكون في صلب العمل الأمني
خاص محاربة الفساد داخل المنظومة الأمنية
خاص نخرجو من منطق الولاءات ونمشيو نحو الجدارة
خاص متابعة عمل المسؤولين الجدد من طرف الإعلام والمجتمع المدني
التغيير مطلوب خصوصا فالمناصب الحساسة
خاص استغلال الكفاءات المحلية
الثقة الكبيرة فالأمن الوطني خاصها تبقى
خاص تترافق التعيينات مع محاسبة المسؤولين السابقين
الأمن خاصو ناس نزهاء وكفء
الكفاءة والاستحقاق خاصهم يكونو هم المعيار الوحيد
التغيير المستمر كيعني حيوية الإدارة
الإصلاح كيبدا من القمة للقاعدة
التعيينات كتساهم فبث روح جديدة فالإدارة