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سد قدوسة بإقليم الرشيدية
سد قدوسة بإقليم الرشيدية

الرشيدية.. التقنيات الذكية من أجل بيئة مستدامة” محور لقاء علمي

25 أبريل، 2025 - 6:37 مساءً
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شكل موضوع التقنيات الذكية من أجل بيئة مستدامة محور لقاء علمي نظم، اليوم الجمعة، بمبادرة من كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، التابعة لجامعة مولاي إسماعيل.

ويروم هذا اللقاء المنظم بتعاون مع مختبر الإعلاميات والرياضيات والذكاء الاصطناعي، والذي يجمع ثلة من الخبراء، والباحثين والصناعيين، مغاربة وأجانب، تعزيز دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة، خصوصا في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجيات الذكية.

وسيبحث المشاركون على مدى يومين مجموعة من المواضيع تهم الإنترنت الصناعي للأشياء، والتكنولوجيا الرقمية من أجل بيئة مستدامة، والتكيف البيئي الذكي مع التغيرات المناخية، والاستثمار في الطاقات المتجددة، والتدبير المستدام وترشيد استعمال الموارد المائية، ومكافحة التلوث البيئي، والحفاظ على التراث المعماري والموارد الحيوية، وتحليل البيانات لخدمة البيئة.

وفي كلمة خلال افتتاح هذه التظاهرة العلمية، أشار عميد كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، جواد فوحصي، إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز وتطوير وتقديم المشاريع العلمية والتطبيقات الذكية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وذلك في انسجام مع الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للجهة.

وقال “يأتي هذا الحدث في سياق وطني ودولي يتسم بندرة مقلقة في الموارد الطبيعية، خاصة الموارد المائية، ومن هنا تأتي أهمية تطوير تقنيات ذكية ومبتكرة للتكيف مع هذا الوضع، وضمان الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية مع الحفاظ عليها للأجيال القادمة”.

وفي هذا الصدد، أكد على أهمية التعاون بين الباحثين وطلبة الجامعات مع الجهات المؤسساتية المحلية للتمكين من تنفيذ المشاريع بشكل أفضل، وخاصة تلك التي تركز على التنمية المستدامة.

من جانبه، أبرز مراد أزرور، رئيس اللجنة المنظمة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء العلمي تميز بعروض حضورية وعن بعد قدمها خبراء ومتخصصون يمثلون، بالإضافة إلى المغرب، فرنسا والهند وباكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والفلبين وتركيا والصين.

وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي يأتي في إطار انفتاح الجامعة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي، يعد فرصة لتبادل الخبرات ونتائج الأبحاث الحديثة والمنشورات المبتكرة على نطاق واسع.

ويتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر 65 مداخلة شفوية (منها 50 عن بعد و15 حضوريا)، بالإضافة إلى 5 عروض ملصقات علمية تتناول جوانب من الإشكالات المطروحة.

(ومع)

25 أبريل، 2025 - 6:37 مساءً
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