الفنيدق : الانطلاق الفعلي لدعم ممتهنات التهريب المعيشي

هبة بريس

أعطيت، اليوم الأربعاء بمدينة الفنيدق، الانطلاقة الفعلية للبرنامج الثالث لدعم النساء في وضعية صعبة من ممتهنات التهريب المعيشي سابقا بعمالة المضيق-الفنيدق 2021-2022.

وأفاد بلاغ لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال بأن 28 فتاة وامرأة من ممتهنات التهريب المعيشي سابقا تسلمن شيكات لتمويل مشاريعهن الخاصة، خلال حفل جرى بدار الثقافة بمدينة الفنيدق، مضيفا أن هذه “المبادرة تندرج ضمن الجهود المتواصلة التي تعرفها عمالة المضيق-الفنيدق لتحقيق إقلاع اقتصادي لفائدة ساكنة المنطقة”.

وذكر المصدر نفسه بأن الأمر يتعلق بالفوج الأول من المستفيدات من البرنامج الثالث لدعم النساء في وضعية صعبة من ممتهنات التهريب المعيشي سابقا والمنجز بين سنتي 2021 – 2022، حيث ستمكن هذه المساعدات المستفيدات من إنشاء مقاولاتهن الصغرى واقتناء التجهيزات والمعدات اللازمة لذلك.

وأبرز المصدر ذاته أن المبادرة تندرج كذلك في سياق تنزيل المحور الثالث للبرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان، وكذا البرامج الأربعة التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي في اللقاء التواصلي مع ساكنة العمالة، والتي تهم توفير فرص بديلة للشغل ودعم ومواكبة الشباب حاملي المشاريع المقاولاتية، وكذا التعاونيات الإنتاجية والخدماتية، والصناع التقليديين، والحرفيين من الفئات الهشة، والنساء ممتهنات التهريب المعيشي سابقا.

وتستهدف هذه البرامج الأربعة جميع شرائح المجتمع للإسهام الفعال في تحقيق التنمية المنشودة بعمالة المضيق-الفنيدق، وتجاوز الأزمة المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد 19 وتوقف أنشطة التهريب المعيشي، حيث تم فتح، منذ الاثنين الماضي، ثلاث منصات بحي المرجة وحي سيدي بوغابة وحي العزفة، لاستقبال المتضررين والإنصات إليهم ومواكبتهم في وضع ملفاتهم.

في هذا السياق، أبرزت المنسقة الجهوية للتعاون الوطني، زينب ولحاجن، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التمويل يندرج في إطار برنامج “جهات ناهضة” واستفادت منه المجموعة من المشاريع التي حظيت بموافقة اللجنة المكلفة بدراسة المشاريع بمدينة الفنيدق، موضحا أن هذه المشاريع تهم عدة قطاعات من بينها الخياطة والحلويات والخدمات.

وذكرت بأن عمل مصالح التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ينطلق باستقبال المتضررات ومساعدتهن على إعداد الملفات ويمتد إلى المرافقة البعدية لإنجاح هذه المشاريع.

من جانبه أشار المدير العام للمصالح بمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الحنين الطاهر، أن برنامج “جهات ناهضة” يعد موضوع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة من أجل التمكين والتأهيل الاقتصادي للنساء، مبرزا أن قيمة تمويل المشاريع ال 28 الأولى ناهزت المليون درهم، وكانت انطلاقته من مدينة الفنيدق.

يذكر أن البرنامج الثالث لدعم النساء في وضعية صعبة من ممتهنات التهريب المعيشي سابقا بعمالة المضيق الفنيدق 2021-2022 يروم تمويل وإنشاء 450 مشروعا بكلفة إجمالية تصل إلى 9 ملايين درهم، ستتم تعبئتها بتعاون بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومجلس عمالة المضيق-الفنيدق وجمعية الاتحاد الوطني لنساء المغرب – فرع المضيق الفنيدق.

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