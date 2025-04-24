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زلزال إسطنبول.. تسجيل 185 هزة ارتدادية والإعلان عن عدد المصابين

زلزال إسطنبول.. تسجيل 185 هزة ارتدادية والإعلان عن عدد المصابين

24 أبريل، 2025 - 9:22 صباحًا
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هبة بريس – وكالات

شهدت مدينة إسطنبول سلسلة من الهزات الارتدادية اليوم الخميس، حسبما أعلنت وكالة إدارة الكوارث التركية.

ووفق وكالة إدارة الكوارث التركية فقد بلغت قوة إحدى الهزات الارتدادية 4.1 درجة على مقياس ريختر.

وتأتي الهزات الارتدادية بعد وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقيار ريختر الأربعاء في بحر مرمرة، قبالة أكبر المدن التركية، أعقبه أكثر من 185 هزة ارتدادية تراوحت قوتها ما بين 4 و5 درجات.

وقال وزير الصحة كمال مميش أوغلو عبر منصة “إكس”، إن 236 شخصا أصيبوا، بينهم 173 شخصا في إسطنبول.

وتلقى 15 شخصا العلاج في المستشفى، في حين أصيب البعض جرّاء القفز فزعا من المباني.

24 أبريل، 2025 - 9:22 صباحًا
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