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كشمير.. تبادل لإطلاق النار بين الهند وباكستان

كشمير.. تبادل لإطلاق النار بين الهند وباكستان

25 أبريل، 2025 - 9:14 صباحًا
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هبة بريس – وكالات

أفادت مصادر عسكرية هندية اليوم الجمعة بأن الجيش الهندي قام بالرد على إطلاق نار من جانب القوات الباكستانية استهدف بعض المواقع الهندية على طول خط السيطرة في جامو وكشمير مساء الخميس.

ويقسم خط السيطرة إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، حيث تدعي كل منهما أحقيتها فيه.

وقالت المصادر لقناة “إن دي تي في” الهندية إن قوات الأمن “ردت بفعالية” على الجيش الباكستاني، وأشاروا إلى عدم وقوع إصابات.

وأضافت المصادر “بدأت باكستان مساء أمس بإطلاق النار من أسلحة خفيفة في بعض المناطق على طول خط السيطرة، وقد تم الرد بفعالية على هذا الهجوم”.

وأفاد مسؤول إداري كبير في الشطر الباكستاني من كشمير الجمعة، بأن القوات الباكستانية والهندية تبادلت إطلاق النار خلال الليل على طول خط السيطرة الفعلي، الذي يشكل الحدود بين البلدين في كشمير.

وصرّح سيد أشفق جيلاني لوكالة فرانس برس بأنه “وقع تبادل لإطلاق النار بين موقعين في وادي ليبا خلال الليل، ولم يتم استهداف السكان المدنيين والحياة مستمرّة والمدارس مفتوحة”.

يشار إلى أن التوترات قد تصاعدت بين الهند وباكستان عقب هجوم في الشطر الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 سائحا.

25 أبريل، 2025 - 9:14 صباحًا
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