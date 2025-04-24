فرنسا.. قتيل وجرحى بعملية طعن داخل مدرسة ثانوية

هبة بريس – وكالات

قتل شخص وأصيب 3 آخرين، الخميس، في عملية طعن داخل مدرسة ثانوية، مدينة نانت غربي فرنسا.

وقالت الشرطة الفرنسية إن طالبا في المرحلة الثانوية قتل وأصيب 3 في واقعة طعن بمدرسة في مدينة نانت.

وأكدت أنه لا توجد مؤشرات على أن الحادث كان عملا إرهابيا، وأن التحقيقات جارية لتحديد دوافع الجريمة.

وأوضحت أن المعلمين في المدرسة تمكنوا من السيطرة على الطالب المنفذ للهجوم الذي يبلغ من العمر 15 عاما قبل وصول الشرطة.