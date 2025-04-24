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فرنسا.. قتيل وجرحى بعملية طعن داخل مدرسة ثانوية

فرنسا.. قتيل وجرحى بعملية طعن داخل مدرسة ثانوية

24 أبريل، 2025 - 2:30 مساءً
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هبة بريس – وكالات

قتل شخص وأصيب 3 آخرين، الخميس، في عملية طعن داخل مدرسة ثانوية، مدينة نانت غربي فرنسا.

وقالت الشرطة الفرنسية إن طالبا في المرحلة الثانوية قتل وأصيب 3 في واقعة طعن بمدرسة في مدينة نانت.

وأكدت أنه لا توجد مؤشرات على أن الحادث كان عملا إرهابيا، وأن التحقيقات جارية لتحديد دوافع الجريمة.

وأوضحت أن المعلمين في المدرسة تمكنوا من السيطرة على الطالب المنفذ للهجوم الذي يبلغ من العمر 15 عاما قبل وصول الشرطة.

24 أبريل، 2025 - 2:30 مساءً
15

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‫15 تعليقات

  3. صراحة كاينين بعض الأسر ما كيعطيوش الاهتمام الكافي لأولادهم، و هادشي كيأثر على سلوكهم.

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  4. التحقيقات خاصها تركز على دوافع الجريمة و كيفاش ولات هاد الظاهرة بين التلاميذ.

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  14. الله يرحمو ويصبر عائلتو، وشفى الله الجرحى. ولّينا كنسمعو بزاف على هاد الجرائم فوسط المدارس، خص يكون حل جذري.

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  15. منين كتشوف شي طفل فسن مبكر كيدير هاد التصرفات، كيطرح أسئلة حول التربية ديالو.

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