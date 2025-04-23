مالي توجه ضربات جوية حاسمة قرب حدود الجزائر

هبة بريس

في خطوة عسكرية نوعية، نفذت القوات المسلحة المالية سلسلة من الضربات الجوية الدقيقة شمال البلاد، مستهدفة مواقع إرهابية قريبة من الحدود الجزائرية، وذلك في إطار العمليات المتواصلة لمحاربة الجماعات المتطرفة التي تهدد الأمن القومي المالي.

المراقبة الجوية للأهداف الإرهابية

وجاء في بيان رسمي للجيش المالي، أن العملية جرت ليلة 21 إلى 22 أبريل 2025، وتمت بناء على معطيات استخباراتية دقيقة، حيث استهدفت الضربات منطقة “تل هنداكل” الواقعة على بعد 82 كيلومترا شمال شرق مدينة تيساليت، ضمن إقليم كيدال، في منطقة لا تبعد كثيرًا عن الحدود الجزائرية.

البيان أكد أن المراقبة الجوية رصدت ثلاثة أهداف معادية، ليتم تنفيذ ثلاث موجات من القصف. وأسفرت الضربات الأولية عن تدمير مركبتين وقتل حوالي عشرة مقاتلين إرهابيين، فيما استهدفت الدفعة الثالثة مركبة إضافية ومستودع وقود، مخلّفة دمارًا واسعًا وسط اشتعال حرائق وانفجارات تؤكد حجم الخسائر في صفوف الجماعات المستهدفة.

تحركات الإرهابيين قرب حدود الجزائر

وأشادت هيئة الأركان المالية بكفاءة القوات المنفذة للعملية، داعية السكان إلى الابتعاد عن مناطق نفوذ الجماعات الإرهابية، ومشددة على استمرار التزام الجيش بالدفاع عن وحدة أراضي البلاد، وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وتأتي هذه التطورات في ظل التوتر المتصاعد بين مالي والجزائر، بعد إسقاط الأخيرة لطائرة مسيّرة مالية كانت تتعقب تحركات إرهابيين داخل الشريط الحدودي، مما فجر أزمة دبلوماسية بلغت حد تبادل إغلاق المجال الجوي بين البلدين.

كما تزامنت الضربات مع انعقاد قمة عسكرية في مالي جمعت قادة أركان القوات الجوية من مالي، النيجر، وبوركينا فاسو، حيث شدد البيان الختامي على أهمية التنسيق الدفاعي المشترك لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة في منطقة الساحل.