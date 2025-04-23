حماس ترد على تصريحات محمود عباس

هبة بريس

انتقدت حركة حماس التصريحات الأخيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس التي دعا فيها الحركة إلى إنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتسليم الأسلحة للسلطة الفلسطينية.

وقال باسم نعيم، القيادي في حركة حماس، إن “عباس يواصل بشكل متكرر توجيه الاتهامات لشعبنا وتحميله مسؤولية الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدنا”.

وكان عباس قد شن في وقت سابق من الأربعاء هجومًا على حركة حماس، مطالبًا إياها بإنهاء سيطرتها على غزة وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، داعيًا إياها للتحول إلى حزب سياسي في خطوة وصفها بأنها ضرورية من أجل استعادة الوحدة الفلسطينية.

وتحدث عباس خلال كلمة متلفزة في افتتاح جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله، حيث دعا الحركة إلى “تسليم الرهائن الإسرائيليين” بهدف “قطع الذرائع” التي تستغلها إسرائيل لتبرير تصعيد العمليات العسكرية في غزة.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية والسياسية في القطاع، أشار عباس إلى أن حماس وفّرت “ذرائع للاحتلال الإسرائيلي” لارتكاب الجرائم ضد أهل غزة، مؤكدًا: “أنا من يدفع الثمن، وليس إسرائيل”. وأضاف أن الوضع الراهن يستدعي وقف هذه التصرفات التي تؤثر سلبًا على الفلسطينيين.

وختم الرئيس الفلسطيني كلمته برسالة حادة لحركة حماس قائلاً: “يا أولاد الكلب سلموا الرهائن اللي عندكم وخلصوا”، مما أثار موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي وأدى إلى نقاش واسع في الأوساط الفلسطينية.