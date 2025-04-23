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كلاوس شفاب
كلاوس شفاب

جلسات تدليك وسحب أموال.. اتهامات صادمة تلاحق مؤسس منتدى “دافوس”

23 أبريل، 2025 - 9:11 مساءً
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هبة بريس

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق داخلي بشأن مؤسسه كلاوس شفاب، على خلفية رسالة مجهولة المصدر تتضمن اتهامات بارتكاب تجاوزات إدارية ومالية، ما أدى إلى تنحيه المفاجئ عن منصبه.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فقد تضمنت الرسالة، التي أرسلها موظفون حاليون وسابقون دون الكشف عن هوياتهم، اتهامات لشفاب وزوجته هيلده باستغلال موارد المنتدى في أغراض شخصية دون رقابة. كما ورد فيها أن شفاب طلب من موظفين شباب سحب مبالغ مالية كبيرة من أجهزة الصراف الآلي، واستخدم أموال المنظمة لدفع تكاليف جلسات تدليك أثناء إقامته بالفنادق.

المتحدث باسم شفاب نفى بشدة هذه الاتهامات، مؤكداً أن الإنفاق على الخدمات الشخصية كان يتم تسديده من ماله الخاص، وأعلن اعتزامه متابعة القضية قانونياً ضد من يقف خلف الرسالة أو يروّج لمحتواها.

المنتدى أوضح أن قرار فتح التحقيق جاء بعد اجتماع عاجل لمجلس إدارته عُقد يوم الأحد، بالتزامن مع عيد الفصح، وأن لجنة التدقيق حصلت على دعم كامل من المجلس. كما شدد المنتدى على أنه يتعامل مع هذه المزاعم بجدية رغم عدم ثبوتها حتى الآن.

شفاب، البالغ من العمر 87 عامًا، اكتفى بتبرير استقالته بعامل السن دون التطرق للتفاصيل، بينما يستمر التحقيق لكشف حقيقة الاتهامات الموجهة إليه.

23 أبريل، 2025 - 9:11 مساءً
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