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صورة من مأدبة العشاء الذي ترأسها عزيز أخنوش
صورة من مأدبة العشاء الذي ترأسها عزيز أخنوش

الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في المعرض الدولي للفلاحة

24 أبريل، 2025 - 11:34 مساءً
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هبة بريس

أقام الملك محمد السادس، اليوم الخميس بمشور الستينية-صهريج السواني بمكناس، مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة الـ 17 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.

وحضر هذه المأدبة، على الخصوص، رئيس مجلس النواب، وأعضاء من الحكومة، ووزراء ومسؤولون أفارقة مكلفون بقطاع الفلاحة، وممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمدين بالمغرب، ووالي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس، وعامل عمالة مكناس، وكذا عدد من الشخصيات.

وبهذه المناسبة، قام رئيس الحكومة بتسليم الجوائز لـ 12 أفضل وحدة إنتاجية في كل جهة، و12 أفضل وحدة إنتاجية حسب كل قطاع، وكذا لـ 16 أفضل مساهمة لأقطاب الملتقى الفلاحي الدولي بالمغرب اعترافا بجهودهم لتطوير القطاع الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي.

24 أبريل، 2025 - 11:34 مساءً
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