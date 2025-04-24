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اتصالات المغرب
اتصالات المغرب

فودافون بيزنس واتصالات المغرب توقعان شراكة لتلبية احتياجات الزبناء

24 أبريل، 2025 - 1:39 مساءً
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هبة بريس

وقّعت فودافون بزنس ومجموعة اتصالات المغرب مذكرة تفاهم تهدف إلى تقديم خدمات الاتصال وحلول رقمية للزبناء من الشركات في المغرب، مع التركيز في المرحلة الأولى على الحلول الخاصة بالمدن الذكية وبتدبير الطاقة.

وتعزز هذه الشراكة التواجد الحالي لفودافون في ثمانية بلدان إفريقية من خلال فوداكوم، كما يدعم طموح المغرب في أن يصبح قطباً رقمياً رئيسياً مع حلول سنة 2030.

ومن المقرر أن تشمل الشراكة تدريجياً مجموعة من المنتجات والخدمات الموجهة للشركات، بما في ذلك الشبكات الواسعة المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN)، وشبكات النقال الخاصة، والحلول السحابية، والأمن السيبراني.

وسيكون بإمكان الزبناء من إضفاء التعديلات على خدمات الاتصال والمنصات الرقمية التي تقدمها فودافون بزنس، مع الاستفادة من الخبرة المحلية لاتصالات المغرب، وذلك استجابة لاحتياجاتهم الخاصة والمتطلبات التقنينية في البلد.

كما ستعمل الشركتان على الاستجابة لاحتياجات زبناء اتصالات المغرب الإقليميين والدوليين العاملين في قطاعات رئيسية مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع وتجارة البيع بالتجزئة والمرافق العمومية، وذلك من خلال تقديم محفظة موحدة من الخدمات التي يمكن توزيعها بسرعة في أسواق متعددة.

وسيتم توفير خدمة متكاملة قبل وبعد البيع، بما في ذلك الفوترة والتنفيذ والإدارة، بهدف رئيسي يتمثل في تمكين الزبناء من تحقيق أهدافهم.

24 أبريل، 2025 - 1:39 مساءً
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