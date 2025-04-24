تقرير: 11.2% من الأسر المغربية صرحت بقدرتها على الادخار خلال الفترة المقبلة
هبة بريس
أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن 11.2 بالمائة من الأسر صرحت بقدرتها على الادخار خلال ال 12 شهرا المقبلة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول نتائج بحث الظرفية لدى اﻷسر للفصل اﻷول من سنة 2025، أنه “خلال الفصل الأول من سنة 2025، صرحت 11.2 بالمائة من الأسر، مقابل 88.8 بالمائة، بقدرتها على الادخار خلال الـ12 شهرا المقبلة”.
وحسب المصدر نفسه، فقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 77.6 نقطة، مقابل ناقص 77.8 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 81.5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
14 تعليقات
هاد الشي خاصو تدخل من الدولة بإجراءات حقيقية.
الزيادات فالأسعار خلات الناس تعيش غير نهار بيومو.
الناس ولاو كيخافو من الغد وما بقاوش قادرين يديرو حساب للمستقبل.
هاد الشي كيوري أن الثقة فالمستقبل ناقصة بزاف.
الطبقة المتوسطة ولات كتغرق شيئا فشيئا.
هاد النسبة اللي قدرو يدخرو قليلة بزاف وكتبين على الأزمة الاقتصادية اللي كتعاني منها الأسر.
كاين ضعف فالقوة الشرائية وهادي نتيجة طبيعية.
الحياة ولات غالية وكلشي مشى فالتزامات الشهرية ما بقى ما يتحوش.
مابقاش توازن بين المدخول والمصروف باش الواحد يقدر يدخر.
الادخار ماشي ترف ولكن ضرورة، ولكن كيفاش تدخر وانت ما لاقي حتى مصاريف اليوم.
الوضعية الاقتصادية خاصها إنعاش عاجل قبل ما توصل الأمور لمرحلة صعيبة بزاف.
الأمل كاين ولكن خاص حلول واقعية باش الناس تقدر تحس بالاستقرار.
هاد المؤشر كينبه أن الوضعية الاجتماعية مزرية عند عدد كبير من المغاربة.
اللي بقا كيقدر يدخر راه ولا من القلائل فهذ الظروف.