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تقرير: 11.2% من الأسر المغربية صرحت بقدرتها على الادخار خلال الفترة المقبلة

تقرير: 11.2% من الأسر المغربية صرحت بقدرتها على الادخار خلال الفترة المقبلة

24 أبريل، 2025 - 12:35 مساءً
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هبة بريس

أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن 11.2 بالمائة من الأسر صرحت بقدرتها على الادخار خلال ال 12 شهرا المقبلة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول نتائج بحث الظرفية لدى اﻷسر للفصل اﻷول من سنة 2025، أنه “خلال الفصل الأول من سنة 2025، صرحت 11.2 بالمائة من الأسر، مقابل 88.8 بالمائة، بقدرتها على الادخار خلال الـ12 شهرا المقبلة”.

وحسب المصدر نفسه، فقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 77.6 نقطة، مقابل ناقص 77.8 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 81.5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

24 أبريل، 2025 - 12:35 مساءً
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‫14 تعليقات

  6. هاد النسبة اللي قدرو يدخرو قليلة بزاف وكتبين على الأزمة الاقتصادية اللي كتعاني منها الأسر.

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