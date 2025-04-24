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مطار العروي بالناظور
مطار العروي بالناظور

تخصيص 113 مليون درهم لمشروع تحديث وتطوير البنيات التحتية لمطار الناظور العروي

24 أبريل، 2025 - 8:52 مساءً
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هب بريس – محمد زريوح

في خطوة هامة تعكس التزام المغرب بتطوير قطاع الطيران، أعلن المكتب الوطني للمطارات عن تخصيص 113 مليون درهم لمشروع تحديث وتطوير البنية التحتية بمطار الناظور العروي، بهدف تعزيز قدرة هذا المرفق الحيوي في استيعاب حركة الطيران المتزايدة.

المشروع الذي سيستغرق 10 أشهر، سيشمل مجموعة من الأشغال التقنية التي تهدف إلى الرفع من مستوى السلامة وجودة الملاحة الجوية، وهو ما سيحسن بشكل كبير قدرة المطار على التعامل مع أعداد المسافرين المتزايدة ويعزز من قدرة المطار على استيعاب الحركة الجوية المكثفة.

وفي إطار هذا التحديث، ستشهد مرافق المطار تحسينات كبيرة تؤثر بشكل إيجابي على تجربة المسافرين، من خلال تعزيز الطاقة الاستيعابية للمطار وتطوير الأنظمة التقنية واللوجستية التي تدير حركة الطائرات بشكل أكثر كفاءة.

ويتواكب هذا المشروع مع الزيادة الكبيرة في حركة النقل الجوي في المنطقة الشرقية، التي أصبحت تشهد نشاطاً متزايداً بفضل تحسن الربط الجوي مع العديد من الوجهات الأوروبية، مما يجعل المطار أحد المحاور الأساسية في تعزيز السياحة والاقتصاد المحلي.

يُعد هذا المشروع جزءًا من برنامج أوسع لتحسين وتحديث المطارات المغربية، ويعكس التزام المغرب في جعل قطاع الطيران أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وزيادة قدرة المطارات المغربية على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

24 أبريل، 2025 - 8:52 مساءً
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