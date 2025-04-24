أسعار الذهب تسجل ارتفاعا جديدا أكثر من 1%
هبة بريس – وكالات
صعدت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم الخميس بعد تراجعها يوم أمس إلى أدنى مستوى في أسبوع، وسط تفاؤل باتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 1.50% إلى 3343.30 دولار للأونصة.
في حين صعدت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 1.34% إلى 3332.31 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
وسجل الذهب، الذي ينظر إليه على أنه أداة للتحوط ضد الاضطرابات، مستوى قياسيا مرتفعا عند 3500.05 دولار للأونصة يوم الثلاثاء، لكنه هبط عن مستوى 3300 دولار يوم الأربعاء الماضي.
وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في مؤسسة “كابيتال دوت كوم” إن “التقلبات التي نشهدها هذا الأسبوع مدفوعة بعوامل فنية ومخاطر رئيسية، لكن العوامل الأساسية قوية، لذا يوجد إقبال على الشراء عند انخفاض الأسعار”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
14 تعليقات
الذهب ولى بحال البورصة، طالع نازل.
الله يحفظ غير ما يزيدوش حتى فسلعة العراسات.
اللي شرى الذهب قبل راه ربح مزيان دابا.
الدهب عمره ما كان مضمون، خاصو مراقبة مستمرة.
العرسان غادي يعانيو مع الشبكة هاد العام.
هاد الزيادة غادي تأثر حتى على المجوهرات.
الذهب بقى غير للناس اللي عندهم الفلوس.
الناس خاصهم يديرو دراسة قبل ما يشريو ولا يبيعو.
الثمن ديال الذهب طالع بزاف هاد الأيام.
كاين اللي غادي يستغل الفرصة ويبيع اللي عندو.
كل نهار كنسمعو على زيادات جديدة فالذهب.
الناس اللي كيعولوا على الذهب فالاستثمار راهم فرحانين دابا.
بعض الناس غادي يبدلو الذهب بالفضة ولا شي حاجة أرخص.
ماشي معقول الزيادات كل مرة فالذهب بلا سبب واضح.