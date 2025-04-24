close button
الملك يعطي انطلاقة إنجاز خط السكك فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش
الملك يعطي انطلاقة إنجاز خط السكك فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش

الخط فائق السرعة القنيطرة – مراكش.. طفرة نوعية في منظومة النقل السككي المغربي

24 أبريل، 2025 - 7:55 مساءً
0

هبة بريس – الرباط

في خطوة تعكس طموح المغرب نحو الريادة في مجال النقل السككي، أطلق الملك محمد السادس، اليوم الخميس، أشغال إنجاز الخط فائق السرعة (LGV) الرابط بين القنيطرة ومراكش، والذي سيمتد على طول يناهز 430 كيلومترا.

هذا المشروع الطموح، الذي تصل كلفته الإجمالية إلى 53 مليار درهم دون احتساب المعدات المتحركة، يندرج ضمن رؤية ملكية واضحة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز الاستدامة البيئية عبر حلول نقل منخفضة الانبعاثات الكربونية.

الخط الجديد، الذي سيربط بين مدن القنيطرة، الرباط، الدار البيضاء ومراكش، يشمل أيضا ربطًا استراتيجيًا بمطاري الرباط والدار البيضاء، ما سيمكن من تقليص مدة السفر بشكل كبير: حيث ستتقلص الرحلة بين طنجة ومراكش إلى ساعتين و40 دقيقة فقط، وبين الرباط ومطار محمد الخامس الدولي إلى 35 دقيقة.

ويعد المشروع جزءًا من برنامج وطني ضخم، تبلغ قيمته الاستثمارية 96 مليار درهم، ويشمل اقتناء 168 قطارًا جديدًا، من بينها 18 قطارًا فائق السرعة، 40 قطارًا بين المدن، 60 قطارًا مكوكيا سريعًا، و50 قطارًا مخصصًا لشبكات النقل الحضري.

كما سيرافق المشروع إحداث محطات سككية جديدة وعصرية بكل من الرباط، الدار البيضاء، ومراكش، إلى جانب مركز لصيانة القطارات في المدينة الحمراء، ما سيساهم في خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة على مدى العقد المقبل.

ويتميز هذا المشروع أيضًا بكونه رافعة لتطوير منظومة صناعية مغربية في قطاع السكك الحديدية، بفضل إحداث وحدة تصنيع محلية بشراكة مع شركات عالمية مرموقة مثل “ألستوم” و”كاف” و”هيونداي روتيم”، وبمعدل إدماج محلي يفوق 40 في المائة.

الخط فائق السرعة القنيطرة – مراكش ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل يمثل تحولا استراتيجيا في طريقة تنقل المغاربة، ويضع المملكة على طريق المستقبل، ويؤكد مرة أخرى أن المغرب بقيادة جلالة الملك، يسير بخطى ثابتة نحو تنمية متوازنة ومستدامة.

 

24 أبريل، 2025 - 7:55 مساءً
0

مقالات ذات صلة

مطار العروي بالناظور

تخصيص 113 مليون درهم لمشروع تحديث وتطوير البنيات التحتية…

2025-04-24 / 20:52
أكادير... بعد توقفه لسنوات مشروع محطة السفن السياحية يخرج إلى حيز الوجود

أكادير… بعد توقفه لسنوات مشروع محطة السفن السياحية يخرج…

2025-04-24 / 17:55
الناظور تتحول إلى ورش مفتوح.. مشروع بـ24 مليون درهم لإعادة رسم وجه المدينة

الناظور تتحول إلى ورش مفتوح.. مشروع بـ24 مليون درهم…

2025-04-24 / 16:35
اتصالات المغرب

فودافون بيزنس واتصالات المغرب توقعان شراكة لتلبية احتياجات الزبناء

2025-04-24 / 13:39
تقرير: 80,9 من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال السنة الماضية

تقرير: 80,9 من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها…

2025-04-24 / 13:33
تقرير: 11.2% من الأسر المغربية صرحت بقدرتها على الادخار خلال الفترة المقبلة

تقرير: 11.2% من الأسر المغربية صرحت بقدرتها على الادخار…

2025-04-24 / 12:35
أسعار الذهب تسجل ارتفاعا جديدا أكثر من 1%

أسعار الذهب تسجل ارتفاعا جديدا أكثر من 1%

2025-04-24 / 10:10
الكوت ديفوار حاضرة بقوة في سيام مكناس و وزير الدولة يشيد بإمكانيات المغرب

الكوت ديفوار حاضرة بقوة في سيام مكناس و وزير…

2025-04-23 / 18:00
مشاركة متميزة لجهة الشرق في الدورة 17 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس

مشاركة متميزة لجهة الشرق في الدورة 17 للمعرض الدولي…

2025-04-23 / 16:37
أخنوش: المغرب شرع في خلق تحول طاقي عميق ومستدام وتدريجي

أخنوش: المغرب شرع في خلق تحول طاقي عميق ومستدام…

2025-04-23 / 16:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى