تقرير: 80,9 من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال السنة الماضية

هبة بريس

بلغ معدل الأسر المغربية التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 80,9 في المائة، فيما صرحت 14,7 في المائة منها باستقراره و4,4 في المائة بتحسنه.

وحسب المندةطوبية السامية للتخطيط, فقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 76,5 نقطة، مقابل ناقص 76,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 78,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية .

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 53,0 في المائة من الأسر تدهوره و40,3 في المائة استقراره، في حين ترجح 6,7 في المائة تحسنه.

وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 46,3 نقطة مقابل ناقص 46,1 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 47,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.