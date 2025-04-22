الميسوري يُثمن جهود منظمي المعرض الدولي للفلاحة بمكناس

هبة بريس- ع محياوي

نوّه مصطفى الميسوري، المستشار البرلماني ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس، بانطلاقة الدورة السابعة عشر للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس وبمنظميه، والتي تميزت بحضور وتشريف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، معبّرا بهذه المناسبة عن أسمى آيات الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، راعي هذا الحدث الفلاحي البارز.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار: “الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة”، تأكيدا على الأولوية التي تضعها المملكة لقضية الماء كعنصر أساسي في تنمية مستدامة للقطاع الفلاحي والمجال القروي.

وأكد الميسوري أن الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي لانطلاق هذا الحدث الدولي تعكس الإرادة الملكية الراسخة للنهوض بالقطاع الفلاحي باعتباره رافعة للاقتصاد الوطني وضمانًا للأمن الغذائي ومصدرا حيويا للتشغيل والتنمية القروية.

وبهذه المناسبة، عبّر رئيس الغرفة عن شكره الخالص لكل من رئيس الحكومة، ومعالي وزير الفلاحة، وكافة السلطات الإقليمية وعلى رأسهم عامل عمالة مكناس و مختلف الأجهزة الأمنية، على جهودهم المتواصلة لإنجاح هذا الموعد الدولي، والذي رسّخ مكانة المغرب كمنصة مرجعية في مجال الفلاحة والاستثمار الزراعي.

كما نوه بالمشاركة الوازنة للعارضين المغاربة والدوليين، وبنجاح حفل الافتتاح، مشيدًا بدور جهة فاس مكناس في احتضان هذا المعرض منذ انطلاقه، ومؤكدًا التزام الغرفة الفلاحية بدعم الفلاحين والتنظيمات المهنية الجهوية لضمان مشاركة مشرفة تعكس غنى وتنوع منتوجات ومؤهلات الجهة.

وفي الختام، دعا مصطفى الميسوري عموم الفلاحين والمهنيين والمواطنين لزيارة أروقة المعرض والمساهمة في إنجاح هذه الدورة، مشيدًا بالدور الهام للإعلام في مواكبة وتثمين هذا الحدث الفلاحي البارز.