الناظور تتحول إلى ورش مفتوح.. مشروع بـ24 مليون درهم لإعادة رسم وجه المدينة

هبة بريس – محمد زريوح

في إطار جهودها لتحسين جودة البنية التحتية وتوفير بيئة حضرية متطورة، تعتزم جماعة الناظور إطلاق مشروع واسع لتهيئة عدد من الأحياء والشوارع الأساسية في المدينة.

ومن المرتقب أن تنطلق الأشغال عقب الانتهاء من فتح أظرفة الصفقات في النصف الثاني من شهر ماي المقبل، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

المشروع سيشمل مجموعة كبيرة من الأحياء التي تعرف كثافة سكانية ونقصًا في الخدمات التحتية، من بينها أولاد ميمون، الفيض، براقة، لعري الشيخ، وسط المدينة، أولاد بوطيب، واصبانن، إلى جانب أحياء أخرى كإيشوماي، ثيزيرين، بويزارزان، سدرة، إكوناف، المطار، وشعالة.

كما تستهدف التهيئة الشوارع المحيطة بشارع طنجة وأحياء مثل أولاد إبراهيم، أولاد لحسن، الشعبي، تاويمة، أخندوق، آيت عيسى، وعاريض.

وقد خصصت جماعة الناظور لهذا الورش الطموح غلافًا ماليًا يبلغ 24 مليون درهم، ممولًا من ميزانية التجهيز، في خطوة تؤكد حرص المجلس على تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف العيش في مختلف الأحياء، من خلال تأهيل البنية التحتية ورفع جودة الخدمات العمومية.

ولا يقتصر المشروع على تحسين الطرق والشوارع، بل يشمل أهدافًا أوسع تتعلق بتحقيق التنمية الحضرية، إذ من المنتظر أن يساهم في تسهيل حركة السير والجولان، وتحسين جاذبية المدينة للاستثمارات، فضلًا عن خلق فرص عمل خلال فترة تنفيذ الأشغال، وهو ما يجعله رافعة تنموية متعددة الأبعاد.

وفي تصريح سابق، أكد رئيس المجلس الجماعي، سليمان أزواغ، أن هذا المشروع يشكل جزءًا من استراتيجية شاملة لإعادة تأهيل المدينة، مبرزًا أن الجماعة شرعت في تهيئة بعض الأحياء عبر تعزيز الإنارة العمومية، وتسعى إلى تنفيذ باقي الأشغال الكبرى في الآجال المحددة وبالمعايير المطلوبة من حيث الجودة والفعالية.

وتأمل ساكنة الناظور أن يُحدث هذا المشروع تحولا نوعيًا في واقع المدينة، خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية وتوزيع الخدمات، في ظل الانتظارات المتزايدة من المواطنين لرؤية مدينتهم أكثر تنظيمًا وتأهيلاً وتطورًا في السنوات المقبلة.