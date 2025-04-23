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الكوت ديفوار حاضرة بقوة في سيام مكناس و وزير الدولة يشيد بإمكانيات المغرب

الكوت ديفوار حاضرة بقوة في سيام مكناس و وزير الدولة يشيد بإمكانيات المغرب

23 أبريل، 2025 - 6:00 مساءً
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هبة بريس من مكناس

في إطار فعاليات الدورة السابعة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM 2025) المنعقدة في مكناس، برزت مشاركة كوت ديفوار كإحدى أبرز الدول الإفريقية الحاضرة في هذا الحدث الضخم.

و في هذا الصدد، شدد وزير الدولة الإيفواري كوبينان كواسي أدجوماني، على ضرورة التعاون الإفريقي لمواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات بين الدول الإفريقية في هذا المجال.

و أضاف ذات المسؤول الايفواري على أن اختيار شعار “الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة”، سيمكن من تسليط الضوء على أهمية إدارة الموارد المائية في ظل التحديات المناخية المتزايدة، حيث يعتبر موضوع الماء محورا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة بالقارة.

و أشاد المسؤول الايفواري بإمكانيات المملكة المغربية و قدراتها التنظيمية على إنجاح حدث ضخم بقيمة المعرض الدولي للفلاحة الذي يساهم في تطوير القطاع بالقارة الإفريقية.

23 أبريل، 2025 - 6:00 مساءً
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