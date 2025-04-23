الموت يغيب الإعلامي السوري صبحي عطري

هبة بريس – وكالات

نعى الوسط الإعلامي العربي، اليوم الأربعاء، الاعلامي ومقدم البرامج المعروف، صبحي عطري، والذي توفي بشكل مفاجئ.

وعطري إعلامي سوري معروف في الوسط الفني، وقدم العديد من البرامج والمقابلات مع نجوم الغناء والتمثيل.

ولد عطري في مدينة حلب عام 1977، وتخرج في جامعتها في قسم الأعمال الإدارية، قبل أن يتجه لعالم الإعلام.

وخلال مسيرته الإعلامية قدم برنامج النشرة الفنية في قناة “روتانا”، و “تريندينغ” في “إم بي سي”، وعددًا من البرامج والمقابلات الفنية.