الموت يغيب الإعلامي السوري صبحي عطري
هبة بريس – وكالات
نعى الوسط الإعلامي العربي، اليوم الأربعاء، الاعلامي ومقدم البرامج المعروف، صبحي عطري، والذي توفي بشكل مفاجئ.
وعطري إعلامي سوري معروف في الوسط الفني، وقدم العديد من البرامج والمقابلات مع نجوم الغناء والتمثيل.
ولد عطري في مدينة حلب عام 1977، وتخرج في جامعتها في قسم الأعمال الإدارية، قبل أن يتجه لعالم الإعلام.
وخلال مسيرته الإعلامية قدم برنامج النشرة الفنية في قناة “روتانا”، و “تريندينغ” في “إم بي سي”، وعددًا من البرامج والمقابلات الفنية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
13 تعليقات
الخبر صدمنا، ماشي ساهل تفقد وجه مألوف فالساحة الإعلامية.
الله يرحمو ويوسع عليه، كان من الإعلاميين اللي كيبانو بالمهنية ديالهم.
غيابه خسارة كبيرة للإعلام العربي.
الله يرحمو برحمته، توفى وهو باقي صغير نسبيا.
فقدنا إعلامي محترف وكان محبوب عند بزاف ديال الناس.
الإعلام فقد صوت راقي ومهني، صعيب يتعوض.
كان مثال للهدوء والاحتراف، غادي يبقى فبالنا ديما.
تبقى البرامج ديالو شاهدة على البصمة اللي خلاها.
صدمة فجائية، الله يرحم كل ميت ويصبر الأحباب.
واحد من الناس اللي حببونا فبرامج الفن بطريقة محترمة.
الله يصبر عائلتو وكل محبينو، كانت عندو كاريزما خاصة.
كان كيعطي قيمة للفن والإعلام، الله يجعل مثواه الجنة.