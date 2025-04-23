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الرباط..نور الدين الرياحي يوقع روايته الأولى “الصخرة” بحضور شخصيات وازنة

الرباط..نور الدين الرياحي يوقع روايته الأولى “الصخرة” بحضور شخصيات وازنة

23 أبريل، 2025 - 5:25 مساءً
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هبة بريس – الرباط

شهد رواق دار الثقافة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، مساء الثلاثاء 22 أبريل 2025، حفل توقيع رواية “الصخرة”، أول عمل أدبي للقاضي والمحامي العام السابق نور الدين الرياحي، وذلك بحضور وازن تقدمه الأستاذ إدريس الضحاك، الرئيس الأول السابق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام الأسبق للحكومة، إلى جانب نخبة من الشخصيات القضائية والثقافية.

الرواية، التي صدرت حديثًا، تحاكي قصة حب معاصرة تنشأ بين شابة أوكرانية وكاتب أمريكي في منتجع بإسبانيا، وتنتهي في جبال الأطلس المغربي، وسط تحولات إنسانية وكونية جسّدتها صفحات العمل، من جائحة كوفيد-19، إلى حرب أوكرانيا، مرورا بزلزال الحوز، وكأس العالم بقطر، وصولًا إلى حرائق أجبوس وحرب غزة.

ويُعد نور الدين الرياحي من الأسماء البارزة في ساحة القضاء المغربي، حيث شغل منصب محام عام بمحكمة النقض، كما يُعتبر مؤسس رابطة قضاة المغرب ورئيسها الشرفي. وبعد مسار مهني حافل دام أكثر من أربعة عقود، اختار التفرغ للكتابة الأدبية والشعر وكتابة المذكرات.

أما الأستاذ إدريس الضحاك، الذي شرف الحفل بحضوره، فقد راكم مسارًا طويلًا في القضاء والإدارة، شغل خلاله مناصب سامية، أبرزها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للحكومة، ويُعد من أبرز المراجع القانونية في المغرب.

وقد اعتُبر هذا التوقيع الأدبي من أبرز محطات الدورة الثلاثين للمعرض، حيث عبّر الحاضرون عن إعجابهم بالتحول الأدبي للرياحي، واعتبروا روايته “الصخرة” إضافة جديدة للمشهد الثقافي المغربي.

23 أبريل، 2025 - 5:25 مساءً
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