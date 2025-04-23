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فيديو نادر للسيدة فيروز يعيد الذكريات ويثير مشاعر الحنين لدى جمهورها

فيديو نادر للسيدة فيروز يعيد الذكريات ويثير مشاعر الحنين لدى جمهورها

23 أبريل، 2025 - 5:34 مساءً
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هبة بريس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة مقطع فيديو نادر للسيدة فيروز، أثار مشاعر التأثر والحنين في قلوب جمهورها في العالم العربي.

يظهر الفيديو السيدة فيروز وهي تغني بتلقائية في أجواء حميمة وبسيطة تعيد الذاكرة إلى زمن الفن الأصيل.

الفقرة المصورة تعود لعام 2017، وهي من تصوير ابنتها السيدة ريما الرحباني داخل الأستوديو، وقد تميزت بظهور فيروز وهي تردد كلمات “ماتحزنوا يا صحابي، مابتخلص الدنيا، رح نرجع نتلاقى…”، قبل أن ينقلنا الفيديو الممنتج إلى مقتطف من حفلها في لندن عام 1978 حيث تغني أغنيتها الشهيرة “رح نرجع نتلاقى”.

تجدر الإشارة إلى أن السيدة فيروز نادراً ما تظهر في مقاطع جديدة أو نادرة، مما يجعل كل ظهور لها حدثاً استثنائياً يتيح لمحبّيها فرصة استذكار إرثها الغنائي الخالد.

23 أبريل، 2025 - 5:34 مساءً
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