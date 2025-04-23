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جمعية بسمة لرعاية الأسرة تنظم "حفل الأمل" لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية

جمعية بسمة لرعاية الأسرة تنظم “حفل الأمل” لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية

23 أبريل، 2025 - 11:18 صباحًا
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هبة بريس

في إطار التزامها الاجتماعي ودعمها المتواصل لقضايا الاندماج والمساواة، تعلن جمعية بسمة لرعاية الأسرة، وبدعم ورعاية من شركائها، عن تنظيم “حفل الأمل”، وهو حفل تضامني مميز لفائدة مراكز بسمة للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية.

وسيقام هذا الحدث الإنساني يوم الثلاثاء 06 ماي 2025، وسيكون مناسبة فنية وتضامنية راقية تهدف إلى جمع التبرعات وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دعم هذه الفئة الغالية من أبناء وطننا.

وسيحيي الحفل كوكبة من نجوم الساحة الفنية، حيث يشارك النجم عبد العالي أنور، والنجمة خولة مجاهد جيلان، إلى جانب الثنائي الكوميدي المحبوب سعيد ووديع، في أمسية ستحمل الكثير من المشاعر والأمل. أما مهمة تنشيط الحفل، فقد أُسندت للإعلامي المتألق عتيق بنشيكر، الذي سيضفي على السهرة لمسته الراقية والمتميزة.

وتجسد هذه المبادرة النبيلة روح التضامن والتكافل الاجتماعي، وتؤكد حرص جمعية بسمة وشركائها على تعزيز ثقافة الاندماج والمساواة، وكذا الإسهام في تحسين ظروف الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، عبر توفير الدعم اللازم لمراكز الرعاية والتأهيل التابعة للجمعية.

23 أبريل، 2025 - 11:18 صباحًا
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