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الراحلة نعيمة سميح مع إبنها
الراحلة نعيمة سميح مع إبنها

إبن نعيمة سميح يهدّد باللجوء إلى القضاء بسبب “تكريم” لوالدته في فرنسا دون موافقته

22 أبريل، 2025 - 11:07 مساءً
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هبة بريس – فن

لوّح شمس الدين بلقايد، إبن الفنانة المغربية الراحلة نعيمة سميح، باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تستغل اسم والدته دون إذنه، مؤكدًا أنه المخول الوحيد قانونيًا بحماية حقوقها الأدبية والفنية.

وجاء هذا الموقف بعد تداول أخبار عن تنظيم حفل فني بفرنسا يوم 26 أبريل، يتخلله تكريم لوالدته، دون أي تنسيق معه.

وفي بيان نشره على حسابه بـ”فيسبوك”، عبّر شمس الدين عن رفضه الزج باسم والدته في أي نشاط فني مهما كانت نواياه، دون موافقته المسبقة، مشددًا على استعداده للجوء إلى القضاء لحماية صورتها وحقوقها المعنوية.

وتوفيت الفنانة نعيمة سميح يوم 8 مارس الماضي عن عمر ناهز 72 سنة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وكانت قد نُقلت إلى مصحة خاصة بالرباط في دجنبر المنصرم عقب تدهور حالتها الصحية.

وكان آخر ظهور إعلامي لها سنة 2016 خلال تكريمها في مهرجان “أصوات نسائية” بتطوان، قبل أن تختفي عن الأضواء منذ سنة 2007.

22 أبريل، 2025 - 11:07 مساءً
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