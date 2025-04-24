الحاجب..تفكيك عصابة إجرامية هاجمت سيارات المواطنين بأكوراي

هبة بريس- ع محياوي

في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة لمحاربة الجريمة وتعزيز الأمن المحلي، تمكنت عناصر الدرك الملكي بمدينة أكوراي التابعة ترابيا لإقليم الحاجب، معززة بمجموعة من العناصر من ضباط وضباط الصف بالسريات التابعين للقيادة الجهوية وبتتبع من القائد الجهوي من توقيف ثلاثة أفراد من عصابة إجرامية خطيرة ضمنهم المشتبه فيه الرئيسي، كانت قد استهدفت في وقت باكر قبل طلوع الفجر من يوم الاثنين بعض سيارات المواطنين عبر التهشيم والتخريب وسرقة المحتويات، مما أثار الرعب في نفوس الساكنة.

وقد جاءت هذه العملية بعد تحريات دقيقة واستجابة لنداءات متكررة من المواطنين، الذين عبّروا عن استيائهم من هذه الاعتداءات وتواصل المصالح الأمنية حملتها لتوقيف باقي المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من طرف الساكنة، التي أشادت بيقظة عناصر الدرك الملكي وتدخلهم السريع والحاسم في الوقت المناسب، معربة عن أملها في استمرار مثل هذه الحملات لحماية الأرواح والممتلكات.