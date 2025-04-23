جريمة ابن أحمد.. إيداع المشتبه فيه الرئيسي السجن وتحديد 20 ماي موعدا للجلسة

هبة بريس – ابن أحمد

علمت “هبة بريس” من مصادرها، أن الوكيل لدى استئنافية سطات، أحال مساء اليوم المشتبه فيه الرئيسي في واقعة جريمة القتل التي عرفتها عاصمة امزاب، سجن عين علي مومن بسطات، بتهمة القتل العمد مع ارتكاب أعمال وحشية، مع السرقة الموصوفة، مع تحديد موعد الجلسة في 20 من شهر ماي المقبل.

هذا وكانت عناصر الأمن قد أحالته بعد عصر اليوم على أنظار الوكيل العام وسط حراسة مشددة وتواجد أمني مكثف.

يشار إلى أن ما ميز أحداث اليوم هو العثور على أشلاء أخرى عبارة عن ” أصبع” يُرجح أن تعود لضحية آخر محتمل، وهو ما جعل المحققين يفتحون محاضر الاستماع إلى الشهود أو إلى عائلات سبق لها وأن قدمت بلاغات الاختفاء.

وإن صحت المعطيات القادمة من عاصمة امزاب عن وجود ضحايا آخرين مفترضين، فذلك سيصعب من عمل المحققين لاسيما وأن المشتبه فيه الرئيسي في القضية لازال متشبتا بمبدأ الانكار.