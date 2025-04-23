جريمة ابن أحمد.. إيداع المشتبه فيه الرئيسي السجن وتحديد 20 ماي موعدا للجلسة
هبة بريس – ابن أحمد
علمت “هبة بريس” من مصادرها، أن الوكيل لدى استئنافية سطات، أحال مساء اليوم المشتبه فيه الرئيسي في واقعة جريمة القتل التي عرفتها عاصمة امزاب، سجن عين علي مومن بسطات، بتهمة القتل العمد مع ارتكاب أعمال وحشية، مع السرقة الموصوفة، مع تحديد موعد الجلسة في 20 من شهر ماي المقبل.
هذا وكانت عناصر الأمن قد أحالته بعد عصر اليوم على أنظار الوكيل العام وسط حراسة مشددة وتواجد أمني مكثف.
يشار إلى أن ما ميز أحداث اليوم هو العثور على أشلاء أخرى عبارة عن ” أصبع” يُرجح أن تعود لضحية آخر محتمل، وهو ما جعل المحققين يفتحون محاضر الاستماع إلى الشهود أو إلى عائلات سبق لها وأن قدمت بلاغات الاختفاء.
وإن صحت المعطيات القادمة من عاصمة امزاب عن وجود ضحايا آخرين مفترضين، فذلك سيصعب من عمل المحققين لاسيما وأن المشتبه فيه الرئيسي في القضية لازال متشبتا بمبدأ الانكار.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
23 تعليقات
خاص حملات توعية على خطورة التستر على مجرمين
كنتمناو القضاة يكونو على قد المسؤولية.
الله يرحم الضحايا ويصبر عائلاتهم، الوضع كيخلع بزاف.
كاين احتمال يكون ضحايا ما تبلغوش عليهم عائلاتهم.
المشتبه فيه باقين ما عرفنا عليه كلشي، ولكن الإنكار ديالو غامض.
بصراحة، خاصنا نعززوا المراقبة فالأحياء والديور.
المحققين عندهم مهمة صعيبة إذا كانو كاينين ضحايا آخرين.
واش ممكن يكون هاد الشخص عندو سوابق؟ خاص البحث.
لقاو صبع؟ راه هادشي بحال الأفلام ولكن واقع مر.
القتل مع أعمال وحشية؟ هادشي كيخلينا نراجعو مفاهيم الأمان.
القتل الوحشي كيخلينا نحسو بالخوف فبلادنا.
المحكمة خاصها تكون صارمة فهاد النوع من القضايا.
بحال هاد النوع من المجرمين خاصو أقصى العقوبات.
الإنكار ما كيخفيش الأدلة، خصوصا مع وجود أشلاء.
الإعلام خاصو يزيد يسلط الضوء باش الرأي العام يضغط.
واش ممكن يكون هاد الشخص متورط فجرائم أخرى؟
خاص يكون تحقيق معمق باش ما يضيعوش أرواح أخرى.
خاص الأمن يكثف التحريات ويتعامل مع كل بلاغ بجدية.
الضحايا خاصهم العدالة وماشي غير التعاطف.
الله يلطف بينا ويحفظ أولادنا من هاد النوع ديال المجرمين.
المجتمع كيتحول، وخصنا نقاو واعيين بالخطر لي كاين.
صدمة كبيرة فمدينة سطات، ماشي ساهل نسمعو بحال هاد الجرائم.