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صورة حصرية من مكان الحادث
صورة حصرية من مكان الحادث

مراكش.. تفاصيل العثور على جثة شاب داخل بئر مهجور بمنطقة الأوداية

23 أبريل، 2025 - 7:08 مساءً
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مراكش – محمد الهروالي

في واقعة مأساوية، عُثر اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 على جثة شاب يبلغ من العمر 25 سنة في حالة تحلل متقدمة داخل بئر مهجور بدوار بن السبع، التابع لجماعة الأوداية بضواحي مراكش، وذلك بعد اختفائه عن الأنظار لأربعة أيام.

الهالك، الذي كان يشتغل قيد حياته بمستودع لصناعة الأجور بالمنطقة، اختفى في ظروف غامضة، ما دفع شقيقه الأكبر إلى البحث عنه في جميع الأماكن التي اعتاد ارتيادها، قبل أن يثير انبعاث رائحة كريهة من أحد الآبار المهجورة الشكوك، ليتم إشعار السلطات المعنية.

وبناءً على ذلك، باشر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة بمراكش، بصفته الجهة ذات الاختصاص، تحرياته في الموضوع، حيث انتقلت عناصره إلى عين المكان، وتم العثور على الجثة داخل البئر رفقة دراجته النارية، في مشهد خلف صدمة قوية لدى أفراد أسرته وسكان الدوار.

وبتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي من قبل الطبيب الجنائي المختص، وذلك لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، وما إذا كانت ناجمة عن حادث عرضي أو تنطوي على شبهة جنائية.

وقد فتحت مصالح الضابطة القضائية تحقيقًا في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار نتائج التشريح والخبرة العلمية التي ستكشف عن ملابسات الوفاة.

23 أبريل، 2025 - 7:08 مساءً
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