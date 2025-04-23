اشتوكة.. إصابة 11 تلميذ بتسمم غذائي والدرك يفتح تحقيق

هبة بريس – اشتوكة

نقل 11 تلميذاً من مدرسة النخلة بدوار العرب، جماعة أيت اعميرة، إقليم اشتوكة ايت باها، اليوم الأربعاء، إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، بعد ظهور أعراض تسمم يُعتقد أنها ناجمة عن استهلاك مادة عذائية مصنعة، تم اقتناؤها من محل بقالة قريب من المؤسسة التعليمية.

وحسب ما أفادت به مصادر من مديرية التعليم ومندوبية الصحة بإقليم اشتوكة أيت باها، فإن الحالات التي استقبلها المستشفى أُصيبت بأعراض وصفت بالطفيفة، وتلقت العلاجات الضرورية داخل قسم المستعجلات، قبل السماح لها بمغادرة المؤسسة الصحية بعد استقرار حالتهم ، وتم التنسيق مع الفرق الطبية لمتابعة وضعهم الصحي في الأيام الموالية.

وذكرت المصادر ذاتها أن لجنة محلية لليقظة الصحية انتقلت فوراً إلى محل البقالة الذي يُشتبه في بيعه المادة المسببة للتسمم، حيث تم أخذ عينات لفحصها بالمختبر، في إطار الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

بالتوازي، باشرت مصالح الدرك الملكي بأيت اعميرة تحقيقاً ميدانياً، شمل الاستماع إلى صاحب المحل ومتابعة خيوط التزود بالمادة وصولاً إلى نقطة بيع رئيسية بمدينة إنزكان، وذلك بتعليمات من النيابة العامة بابتدائية بيوكرى.

وتندرج هذه الواقعة ضمن سلسلة من حوادث التسمم الغذائي التي رفعت عدد المصابين خلال الأسابيع الأخيرة إلى حوالي 300 تلميذ في مختلف مناطق المملكة، ما أثار مخاوف لدى الأسر ودفع القطاعات المعنية إلى التحرك بشكل استعجالي للحد من تداول مواد استهلاكية مشبوهة داخل الأحياء القريبة من المؤسسات التعليمية.