حادث مأساوي.. مصرع أستاذة في طنجة بعد سقوطها من شرفة شقتها

هبة بريس – طنجة

شهد حي بن ديبان بمدينة طنجة، صباح اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًا تمثل في وفاة أستاذة بعد سقوطها من شرفة شقتها الواقعة في الطابق الثالث بإحدى الإقامات السكنية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الضحية، وهي سيدة مطلقة تبلغ من العمر 35 سنة، تعرضت لإصابات خطيرة إثر السقوط، ليتم نقلها على وجه السرعة إلى قسم الإنعاش، حيث خضعت للعناية المركزة، إلا أنها فارقت الحياة بعد ساعات قليلة من وصولها إلى المستشفى.

وقد جرى نقل جثمان الراحلة إلى مستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار، قصد إخضاعه للتشريح الطبي، وذلك بأمر من النيابة العامة، بهدف الوقوف على الأسباب الدقيقة للوفاة.

وفي الوقت ذاته، باشرت السلطات الأمنية تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة بطنجة، من أجل تحديد ملابسات الحادث والوقوف على كافة الظروف والدوافع المحتملة التي قد تكون وراء هذا السقوط المأساوي.