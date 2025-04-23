حادث مأساوي.. مصرع أستاذة في طنجة بعد سقوطها من شرفة شقتها
هبة بريس – طنجة
شهد حي بن ديبان بمدينة طنجة، صباح اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًا تمثل في وفاة أستاذة بعد سقوطها من شرفة شقتها الواقعة في الطابق الثالث بإحدى الإقامات السكنية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الضحية، وهي سيدة مطلقة تبلغ من العمر 35 سنة، تعرضت لإصابات خطيرة إثر السقوط، ليتم نقلها على وجه السرعة إلى قسم الإنعاش، حيث خضعت للعناية المركزة، إلا أنها فارقت الحياة بعد ساعات قليلة من وصولها إلى المستشفى.
وقد جرى نقل جثمان الراحلة إلى مستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار، قصد إخضاعه للتشريح الطبي، وذلك بأمر من النيابة العامة، بهدف الوقوف على الأسباب الدقيقة للوفاة.
وفي الوقت ذاته، باشرت السلطات الأمنية تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة بطنجة، من أجل تحديد ملابسات الحادث والوقوف على كافة الظروف والدوافع المحتملة التي قد تكون وراء هذا السقوط المأساوي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
15 تعليقات
نتمنى يخرج تقرير الطب الشرعي بكل شفافية.
ما بقات حتى ضمانة فهاد الدنيا.
واش كانت كتعاني نفسياً وما لقاوش لي يهضر معاها.
مكين غير الله اللي عارف شنو كانت دايزة منو
هاد الحالات ولات كتكثر وهادشي كيخلع.
خاصنا نهتمو ببعضياتنا قبل فوات الأوان.
هاد الخبر صدمني الله يرحمها.
راه المشاكل النفسية كتهرس الإنسان بلا ما نحسو.
بزاف ديال الناس عايشين وسط معاناة ساكتين.
خاص تحقيق دقيق باش نعرفو شنو وقع فعلاً.
ما عرفتش شنو نقول، فقدان بالحال هكا صعيب بزاف.
الله يلطف بينا ويسترنا فوق الأرض وتحت الأرض.
الله يصبر عائلتها ويجعل مثواها الجنة.
الحياة ولاّت كتخوف من كثر الهم والضغط.
مؤلم بزاف، الله يرحمها برحمته الواسعة.