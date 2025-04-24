عاجل.. حريق يأتي على محل للملابس بحي المسيرة بمراكش(صور)
هبة بريس-محمد ضاهر
اندلع حريق وصف بالمهول قبل قليل من ليلة الاربعاء، بمحل لبيع الملابس بشارع الاحباس بمقاطعة المنارة مخلفا خسائر مادية كبيرة
بعدما إلتهمت النيران كل ما بداخل المحل التجاري .
و فور علمها بالخبر ، حل ممثلوا السلطات المحلية و عناصر الأمن و رجال الوقاية المدنية بعين المكان ، حيث تمت السيطرة على الحريق و إخماذه قبل أن ينتقل لمحلات مجاورة ، فيما جرى فتح بحث قضائي لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
13 تعليقات
الوقاية المدنية دايرا خدمتها ولكن خاص تجهيزات أكثر.
التحقيق خاصو يكشف السبب باش ما يتعاودش نفس الخطأ.
خاص تكون مراقبة دورية على المحلات اللي فيهم خطر الحريق.
الشارع العام ولا كيعيش حالات خطيرة، خاص السلامة قبل كلشي.
النيران كانت غادي توصل لمحلات خرين، الخطورة كانت كبيرة.
المحلات التجارية خاصها تكون مهيأة ضد الحرائق.
الناس كيتجمعو فالبلايص اللي فيها الخطر، خاص توعية أكثر.
الناس خاصهم يردو البال من الأجهزة الكهربائية والضغط الزايد.
الحريق كان خطير ولكن تدخل الوقاية المدنية كان فالمستوى.
الخسائر المادية كبيرة ولكن الأهم هو سلامة الناس.
الحمد لله اللي ما كانتش خسائر فالأرواح.
الله يعوض على مول المحل ويرزقو الصبر.
الله يلطف بنا وبجميع المدن المغربية من هاد الكوارث.