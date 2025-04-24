close button
حريق يأتي على محل للملابس بحي المسيرة بمراكش
حريق يأتي على محل للملابس بحي المسيرة بمراكش

عاجل.. حريق يأتي على محل للملابس بحي المسيرة بمراكش(صور)

24 أبريل، 2025 - 12:09 صباحًا
13

هبة بريس-محمد ضاهر

اندلع حريق وصف بالمهول قبل قليل من ليلة الاربعاء، بمحل لبيع الملابس بشارع الاحباس بمقاطعة المنارة مخلفا خسائر مادية كبيرة
بعدما إلتهمت النيران كل ما بداخل المحل التجاري .

حريق يأتي على محل للملابس بحي المسيرة بمراكش
حريق يأتي على محل للملابس بحي المسيرة بمراكش

و فور علمها بالخبر ، حل ممثلوا السلطات المحلية و عناصر الأمن و رجال الوقاية المدنية بعين المكان ، حيث تمت السيطرة على الحريق و إخماذه قبل أن ينتقل لمحلات مجاورة ، فيما جرى فتح بحث قضائي لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق.

حريق يأتي على محل للملابس بحي المسيرة بمراكش
حريق يأتي على محل للملابس بحي المسيرة بمراكش

24 أبريل، 2025 - 12:09 صباحًا
13

مقالات ذات صلة

صورة تعبيرية

حادث مأساوي.. مصرع أستاذة في طنجة بعد سقوطها من…

2025-04-23 / 22:44
صورة تعبيرية

اشتوكة.. إصابة 11 تلميذ بتسمم غذائي والدرك يفتح تحقيق

2025-04-23 / 21:01
سجن سطات

جريمة ابن أحمد.. إيداع المشتبه فيه الرئيسي السجن وتحديد…

2025-04-23 / 20:12
صورة حصرية من مكان الحادث

مراكش.. تفاصيل العثور على جثة شاب داخل بئر مهجور…

2025-04-23 / 19:08
صورة تعبيرية

العثور على جثة شاب داخل بئر بمنطقة الأوداية ضواحي…

2025-04-23 / 18:35
جريمة ابن أحمد

واقعة ابن أحمد.. إحالة المشتبه فيه الرئيسي على الوكيل…

2025-04-23 / 18:26
اعتقال "عطار" يروج أقراص طبية مهربة بمراكش

اعتقال “عطار” يروج أقراص طبية مهربة بمراكش

2025-04-23 / 17:07
انفراد.. حيازة مواد متفجرة وشهوب اصطناعية تقود شخص لسجن الاوداية

انفراد.. حيازة مواد متفجرة وشهوب اصطناعية تقود شخص لسجن…

2025-04-23 / 16:54
صورة تعبيرية

أكادير.. “عضة” كلب ضال ترسل شيخ سبعيني للمستشفى

2025-04-23 / 14:52
في انتظار تقديم المشتبه فيه.. أنباء عن العثور على أشلاء لضحية ثان بابن أحمد

في انتظار تقديم المشتبه فيه.. أنباء عن العثور على…

2025-04-23 / 14:38

‫13 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى