عاجل.. حريق يأتي على محل للملابس بحي المسيرة بمراكش(صور)

هبة بريس-محمد ضاهر

اندلع حريق وصف بالمهول قبل قليل من ليلة الاربعاء، بمحل لبيع الملابس بشارع الاحباس بمقاطعة المنارة مخلفا خسائر مادية كبيرة

بعدما إلتهمت النيران كل ما بداخل المحل التجاري .

و فور علمها بالخبر ، حل ممثلوا السلطات المحلية و عناصر الأمن و رجال الوقاية المدنية بعين المكان ، حيث تمت السيطرة على الحريق و إخماذه قبل أن ينتقل لمحلات مجاورة ، فيما جرى فتح بحث قضائي لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق.