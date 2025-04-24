إحباط محاولة لتهريب أزيد من 11 وحدة من المفرقعات والشهب النارية عبر ميناء طنجة (صور)

هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط، مساء يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، من إحباط محاولة لتهريب 11 ألف و165 وحدة من المفرقعات والشهب النارية، وتوقيف مواطن فرنسي من أصول مغربية يبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تهريب مواد قابلة للاشتعال تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الأوروبية، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بداخل سيارة نفعية كان يستعملها عن حجز هذه الشحنة التي بلغ مجموعها 11.165 وحدة من المفرقعات والشهب النارية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.