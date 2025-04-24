إحباط محاولة لتهريب أزيد من 11 وحدة من المفرقعات والشهب النارية عبر ميناء طنجة (صور)
هبة بريس
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط، مساء يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، من إحباط محاولة لتهريب 11 ألف و165 وحدة من المفرقعات والشهب النارية، وتوقيف مواطن فرنسي من أصول مغربية يبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تهريب مواد قابلة للاشتعال تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الأوروبية، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بداخل سيارة نفعية كان يستعملها عن حجز هذه الشحنة التي بلغ مجموعها 11.165 وحدة من المفرقعات والشهب النارية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
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17 تعليقات
خاص السلطات الأمنية تزيد من يقظتها وتكون حازمة فهاد النوع من القضايا.
هاد المفرقعات والشهب النارية ماشي لعب، خاصنا نكونوا واعيين بالخطر ديالهم.
هاد الشي كيظهر لينا أن الأمن في بلادنا كيخدم بشكل جيد باش يحمي المواطن.
لازم نكونوا حذرين ونعاونو السلطات الأمنية فكل وقت.
الفحص الأمني في الموانئ ضروري باش نمنعوا دخول أي مواد خطيرة.
هاد الشخص كان غادي يسبب فمشاكل كبيرة إلا مرّت العملية.
الحمد لله اللي تم إحباط العملية قبل ما تصير الكارثة.
هاد النوع من التهريب كيأثر على الأمن ديال المواطنين والممتلكات.
هاد النوع من التهريب خطير بزاف خاص المسؤولين يكونوا فايقين.
كيفاش كيتم تهريب هاد المواد الخطيرة؟ خاص نعرفوا التفاصيل.
هاد المواقف كديرنا نفكروا فالأمن الداخلي ومدى حمايته لبلادنا.
الميناء ديال طنجة راه ماشي ساهل خاصهم يراقبوا كلشي مزيان.
الوعي الأمني عند الشعب كيلعب دور مهم فحماية البلاد من المخاطر.
خاصنا نستمروا فمكافحة التهريب بكل أنواعه ونتعاونوا مع السلطات.
شكراً للأمن والجمارك على جهودهم فالحفاظ على سلامة المواطنين.
ما عرفناش شنو السبب لي خلاه يجيب هاد المواد، خاص التحقيق يوضح.
هنا خاص التحقيق يكشف واش عنده شبكة أخرى كيشتغل معاها.