عرض عامل نظافة لاعتداء عنيف.. إيقاف شخص بفاس
هبة بريس
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، شكلت موضوع تسجيل فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت مصالح الشرطة قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرتين، مع تسجيل الفيديو الذي يظهر قيام المشتبه فيه بتعريض عامل نظافة لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام بمنطقة “زواغة” بمدينة فاس، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف حاليا الأبحاث على تحديدها، قبل أن تسفر التحريات الميدانية عن تحديد هوية المشتبه فيه ويتم توقيفه يومه الأربعاء.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
20 تعليقات
بعض المجرمين كيستغلّو مواقع التواصل باش يديرو البوز بالهمجية.
الناس خاصها تتربى على احترام الآخرين وخا يكونو كيخدمو أبسط الأعمال.
تحية كبيرة للشرطة لي تحركات بسرعة ودارو خدمتهم كما ينبغي.
الشرطة خاصها دعم أكثر باش تواجه بحال هاد الجرائم.
خاص تكون كاميرات فـ الشوارع باش تسهّل التعرف على المجرمين.
خاص القانون يطبق بحزم على بحال هاد النوع ديال الناس لي ما عندهم لا ضمير لا رحمة.
عامل النظافة راه كيخدم البلاد وكيستاهل كل التقدير، ماشي الطعن فـ الظهر.
العنف فـ الشارع العام ولا كيتكرر بزاف وهادشي كيخلع الناس.
الوعي والتربية خاصهم يكونو فـ الأولويات ديالنا باش ما نبقاوش نسمعو بحال هاد الأخبار.
نتمنى العدالة تدير خدمتها وتعطي لكل واحد حقو.
الضرب بالسلاح الأبيض ولى مشكل خطير فـ المدن المغربية.
المجرمين لي ما كايحترمو لا قانون لا بشر خاص العقوبة تكون عبرة.
الأمن ضروري فالزنقة باش المواطن يحس بالأمان.
المجتمع ما غادي يتقدم حتى نحيدو العنف من حياتنا اليومية.
الله يشافي العامل المسكين، وتكون عندو حماية قانونية، راه ماشي أي واحد خاصو يخرج يخدم وخايف على راسو.
المجرم عندو سوابق؟ خاص العقوبة تكون صارمة باش ما يرجعش يديرها ثاني.
زواغة ما خاصهاش غير الأمن، خاص حتى توعية وتنمية، باش نوقفو بحال هاد التصرفات من الأصل.
فيديوهات بحال هادو كيخلعو، ولكن زوين تشوف الشرطة كتدخل بسرعة وما كتسكتش على الإجرام.
الاعتداء على عامل النظافة فـ فاس تصرف همجي وما خاصوش يمر بلا عقاب.
تحية كبيرة لرجال الأمن، تفاعلو بسرعة ووقفو المجرم فوقت قياسي، هادي هي الخدمة اللي كتشرف.