عرض عامل نظافة لاعتداء عنيف.. إيقاف شخص بفاس

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، شكلت موضوع تسجيل فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مصالح الشرطة قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرتين، مع تسجيل الفيديو الذي يظهر قيام المشتبه فيه بتعريض عامل نظافة لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام بمنطقة “زواغة” بمدينة فاس، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف حاليا الأبحاث على تحديدها، قبل أن تسفر التحريات الميدانية عن تحديد هوية المشتبه فيه ويتم توقيفه يومه الأربعاء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.