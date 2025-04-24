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عرض عامل نظافة لاعتداء عنيف.. إيقاف شخص بفاس

عرض عامل نظافة لاعتداء عنيف.. إيقاف شخص بفاس

24 أبريل، 2025 - 10:47 صباحًا
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، شكلت موضوع تسجيل فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مصالح الشرطة قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرتين، مع تسجيل الفيديو الذي يظهر قيام المشتبه فيه بتعريض عامل نظافة لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام بمنطقة “زواغة” بمدينة فاس، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف حاليا الأبحاث على تحديدها، قبل أن تسفر التحريات الميدانية عن تحديد هوية المشتبه فيه ويتم توقيفه يومه الأربعاء.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

24 أبريل، 2025 - 10:47 صباحًا
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‫20 تعليقات

  6. خاص القانون يطبق بحزم على بحال هاد النوع ديال الناس لي ما عندهم لا ضمير لا رحمة.

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  9. الوعي والتربية خاصهم يكونو فـ الأولويات ديالنا باش ما نبقاوش نسمعو بحال هاد الأخبار.

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  15. الله يشافي العامل المسكين، وتكون عندو حماية قانونية، راه ماشي أي واحد خاصو يخرج يخدم وخايف على راسو.

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  17. زواغة ما خاصهاش غير الأمن، خاص حتى توعية وتنمية، باش نوقفو بحال هاد التصرفات من الأصل.

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  18. فيديوهات بحال هادو كيخلعو، ولكن زوين تشوف الشرطة كتدخل بسرعة وما كتسكتش على الإجرام.

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  20. تحية كبيرة لرجال الأمن، تفاعلو بسرعة ووقفو المجرم فوقت قياسي، هادي هي الخدمة اللي كتشرف.

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