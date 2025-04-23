العثور على جثة شاب داخل بئر بمنطقة الأوداية ضواحي مراكش

ضاهر محمد – مراكش

علمت الجريدة من مصادر مطلعة، أن دوار أولاد أبي السباع بجماعة الأوداية بضواحي مراكش اهتزّ قبل قليل على خبر العثور على جثة شاب داخل بئر مهجور إلى جانب دراجته النارية، في ظروف لا تزال غامضة.

وحسب نفس المصادر، فإن مجموعة من المواطنين قاموا بإبلاغ السلطة وكذلك عناصر الدرك، بعد انبعاث روائح كريهة من محيط البئر المهجور، حيث تم التدخل على الفور ليتم اكتشاف جثة الشاب التي بدأت في التحلل.

وقد باشرت عناصر الدرك الملكي تحقيقاً معمقاً تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ملابسات الحادث.