بعد غياب طويل.. مجموعة “فناير” تعود إلى الساحة الفنية
هبة بريس – فن
بعد غياب طويل عن الأضواء، عادت مجموعة “فناير” الموسيقية لتُطل على جمهورها بعمل فني جديد، أشعل حماس المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
الثلاثي الفني محسن تيزاف، خليفة مناني وأشرف أعراب، شارك يوم أمس الإثنين فيديو ترويجياً لأغنيتهم المقبلة، والتي تُعد بمثابة عودتهم الرسمية للمشهد الفني.
ورغم أن المجموعة لم تكشف بعد عن تفاصيل العمل الجديد، إلا أن التفاعل الجماهيري كان كبيراً، حيث وصف المتابعون الأغنية المنتظرة بـ”أغنية العودة”.
يُذكر أن “فناير” اختارت خلال الفترة الماضية الابتعاد عن الإصدارات الجماعية، وكانت آخر أغنية جمعت أعضاء الفرقة هي “يا الحمرا” التي قدموها إلى جانب الفنانة المغربية نبيلة معن قبل أكثر من عام.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
14 تعليقات
كنتسناو الأغنية الجديدة بفارغ الصبر.
فناير دايما كيعطيو فن راقي ومعاصر.
عندهم ستيل مميز وكلام موزون.
البرومو حمّسنا بزاف، باين العمل غيكون ضارب.
الجمهور ديما كيبغي شي حاجة من عند فناير.
الغياب ديالهم خلا فراغ فالراب المغربي.
يا الحمرا كانت زوينة، نتمنى العمل الجاي يكون أقوى.
نتمنى يكونو حضّرو شي كلمات اللي تمس القلب.
فناير ماشي غير فرقة، هما مدرسة فالراب المغربي.
الثلاثي ديال فناير عندو بصمة خاصة فالساحة الفنية.
رجوع فناير فرحنا بزاف، كنا مشتاقين لأعمالهم.
رجوعهم غادي يعطي دفعة للموسيقى الشبابية.
محسن تيزاف مبدع وكيعرف يخلق شي جديد فكل مرة.
خليفة وأشرف عندهم طاقة فنية كتزيد تشعل أي عمل.