بعد غياب طويل.. مجموعة “فناير” تعود إلى الساحة الفنية

هبة بريس – فن

بعد غياب طويل عن الأضواء، عادت مجموعة “فناير” الموسيقية لتُطل على جمهورها بعمل فني جديد، أشعل حماس المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الثلاثي الفني محسن تيزاف، خليفة مناني وأشرف أعراب، شارك يوم أمس الإثنين فيديو ترويجياً لأغنيتهم المقبلة، والتي تُعد بمثابة عودتهم الرسمية للمشهد الفني.

ورغم أن المجموعة لم تكشف بعد عن تفاصيل العمل الجديد، إلا أن التفاعل الجماهيري كان كبيراً، حيث وصف المتابعون الأغنية المنتظرة بـ”أغنية العودة”.

يُذكر أن “فناير” اختارت خلال الفترة الماضية الابتعاد عن الإصدارات الجماعية، وكانت آخر أغنية جمعت أعضاء الفرقة هي “يا الحمرا” التي قدموها إلى جانب الفنانة المغربية نبيلة معن قبل أكثر من عام.