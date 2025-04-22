أغنية “خطير” تُشعل الخلاف بين حاتم عمور و إسلام أدرينالين

هبة بريس-إ.السملالي

أشعل تصريح الفنان حاتم عمور في برنامج “رشيد شو” جدلًا واسعًا، بعدما أجاب عن سؤال أفشل أغنية في مساره الفني التي يرغب في حذفها من مسيرته، حيث كان جوابه أغنية “خطير مرجعًا السبب إلى رداءة الكلمات”، خصوصًا عبارة “الساطات”، التي اعتبرها غير لائقة ،الأغنية كانت ثمرة تعاون سابق جمعه بمجموعة “أدرينالين” من بينها الفنان إسلام أدرينالين.

تصريح عمور لم يمر بهدوء، حيث رد أدرينالين بتدوينة نارية على حسابه بـ”إنستغرام”، أبدى فيها استغرابه من هذا التبرؤ، ووجّه انتقادات مباشرة لزميله السابق بطريقة ساخرة: “وخّا سيدي الراقي! صاطات وما بلانش وما كانش… هادو ما يصلحوش؟

وانت اللي كتبتي: نشرب كيسان فالبار ونسالي بشي نترات؟

والفواقة ديال السكايرية؟!هادي كلمات راقية ف نظرك؟”

وتابع أدرينالين بنفس الوتيرة:“ما كتحمّلوش بنادم داخل سوق راسو، ومقابل خدمتو. ولكن حيث الأغنية ما ضرباتش، بغيتو تحطوها ف خانة ‘خطأ فني’؟ Courage أخاي بنعطية، ما ندمتيش على هاد الأغنية؟ ديعتينا بيها فشلا، وكؤوس، وألقاب!”

التدوينة أثارت موجة تفاعل كبيرة بين مؤيد ورافض، حيث اعتبر البعض أن من حق حاتم عمور مراجعة اختياراته الفنية، بينما رأى آخرون أن تصريحاته تُعد “تنكّرا” لمجهودات زملائه الذين وضعوا ثقتهم فيه في وقت سابق.