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ريم اللعبي تُعيد تشكيل العلاقة مع الكائنات في معرضها "كائن(ات)" بباب الرواح

ريم اللعبي تُعيد تشكيل العلاقة مع الكائنات في معرضها “كائن(ات)” بباب الرواح

22 أبريل، 2025 - 3:33 مساءً
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هبة بريس

تحتضن غاليري باب الرواح بالعاصمة الرباط، في الفترة الممتدة من 26 أبريل إلى 12 ماي 2025، المعرض الفني “كائن(ات)” للفنانة التشكيلية ريم اللعبي، التي تعود من خلاله إلى الجمهور بتجربة بصرية متفردة تنفتح على آفاق جديدة للتأمل والقراءة الفنية.

وسيشهد مساء السبت 26 أبريل، في تمام الساعة السادسة والنصف، حفل افتتاح المعرض، حيث تقدم الفنانة أعمالها التي تتخطى القوالب الجمالية الجاهزة، وتعبّر عن روح من الالتزام والصمود، في محاولة لإعادة تشكيل حساسيتنا وعلاقتنا بالكائن الحي عبر لوحات تنبض بالحياة.

“كائن(ات)” ليس مجرد عنوان لمعرض، بل هو دعوة فنية إلى تأمل الكائنات والعناصر الطبيعية من زوايا متعددة، عبر أعمال تجمع بين جمالية الفنون التقليدية ونَفَس الحداثة، في تركيبات عضوية تقاوم السكون، وتكسر حدود التصنيف، لتمنح المتلقي فرصة الانفتاح على أفق بصري غني ومفتوح على التأويلات.

ريم اللعبي، التي تقيم وتعمل في الرباط منذ سنة 2005 بعد إقامتها في كل من أثينا وباريس، حاصلة على دكتوراه في الفنون التشكيلية وعلوم الفن من جامعة السوربون. إلى جانب مسيرتها الفنية، تشتغل كأستاذة جامعية ومؤطرة وقيّمة معارض، وتشرف على ورشات في تاريخ الفن والأفكار بجامعة محمد الخامس، ما يجعل من تجربتها الفنية امتدادًا لمسار أكاديمي وفكري رصين.

معرض “كائن(ات)” يشكل فرصة لمحبي الفنون البصرية لاكتشاف أعمال تنبض بروح الطبيعة، وتعكس رؤية فنية معاصرة تسعى إلى إعادة بناء علاقتنا بالعالم، من خلال الفن كقوة خلاقة ومجال خصب للتفكير والتأمل.

22 أبريل، 2025 - 3:33 مساءً
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