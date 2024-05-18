اليونسي: حزب العدالة والتنمية سيكون له رأي في مستقبل الأيام

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكد عبد الحفيظ اليونسي أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، و عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب العدالة والتنمية، ( أكد) على أن الحزب سيكون له رأي في مستقبل الأيام، مشددا على أهمية الحرص على التوزانات والمصلحة العليا لبلادنا.

وحول التحضيرات الجارية، قال ليونسي : ” إننا لازلنا في مرحلة التحضير للمؤتمر، مشيرا أن حزبه يأخذ في بعده الاستراتيجي المقاربة التشاركية المبنية على روح الانفتاح على الأفكار والآراء المختلفة في قضايا الساعة.

عبد الحفيظ ليونسي الذي تحدث اليوم السبت على هامش أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع للحزب، أشار إلى أن النقاش كان غنيا، والحزب خرج بخلاصات أساسية ومهمة مع الأخذ بعين الاعتبارات التوازنات في بلادنا والمعطيات الدستورية.

هذا وكان أستاذ القانون الدستوري و عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عبد الحفيظ اليونسي، قد كشف في وقت سابق عن تصور الحزب خلال الفترة المقبلة والتي تهم تحيين المعطيات من خلال نقاش هادف وهادئ يروم الإصلاح السياسي، وأن جميع النقاشات في الصدد انصبت حول ذات الموضوع لأنه يهم بالأساس الدولة والمجتمع ككل، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية بصدد تحيين رؤيته لكل هذه المعطيات.

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