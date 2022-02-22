الكنبوري : تصريحات عبد الإله بنكيران عن عزيز أخنوش “خيانة للأمانة “
ردا على تصريحات بنكيران امام اعضاء المجلس الوطني ل ” البيجيدي ” السبت الماضي قال المحلل السياسي والأستاذ الجامعي إدريس الكنبوري ” تصريحات عبد الإله بنكيران عن عزيز أخنوش هي في حقيقتها خيانة للأمانة. وبالميزان الإسلامي سكوت عن الحق. إذا كنا ننتمي إلى الحركة الإسلامية فهذه ليست الحركة الإسلامية التي نعرف. إذا لم يتكلم بنكيران في هذا الظرف العصيب فمتى يا ترى سيفعل ذلك؟”.
وتابع “إن كان الأمر أمر توجيه فهذه خيانة للأمانة مرة؛ وإن كان الأمر خطة سياسية وترك السفينة حتى تغرق لكي يستثمر حزب العدالة والتنمية الوضع فيستعيد إشعاعه فهي خيانة مرتين. هذا منطق سياسي انتهازي لا منطق إسلامي”.
وأردف “أقول هذا لأنني أعرف بنكيران جيدا وأقدره غاية التقدير لكنني لا أريده أن يقع وأن يفقد شخصيته التي عرفه الناس بها.للراحل عبد المجيد بن جلون كتيب تحت عنوان”مارس استقلالك”. وأنا أهمس في أذن السي عبد الإله: مارس استقلاليتك
وقال الأمين العام لحزب “المصباح” عبد الإله بنكيران أمام أعضاء المجلس الوطني لـ”البيجيدي” السبت الماضي أن “عدم قدرة أخنوش على تحمل المسؤولية تقتضي إعادة الانتخابات، وليس تغيير الأشخاص بأسماء أخرى داخل التنظيم نفسه”، مسجلا أن “المجتمع من حقه التعبير عن مواقفه؛ لكن التحريض أمر مرفوض
تعليق واحد
انتم توهمون المغاربة بان مسيلمة لازال لديه مايقول بيد أنه خاوي الوفاض ولامصداقية بقيت له لدى المغاربة والله لو اعدام الانتخابات حتى اربع مرات فلن تظفروا لاصوات المغاربة لقد عرفوكم واصبحوا يكرهونك اشد الكره بعدما بينتم حقيقتكم اكبر انتهازيين في تاريخ الأحزاب المغربية لاتحاولوا تلميع صورة حزبكم باكبر منافق وافاك لم يعد ينصت له احد .اما حكومة اخنوش فكفوا عنها ذبابكم وكيفما كان الحال فاخنوش ارحم منكم والغلاء والجفاف ليس من صنع اخنوش ولا غيره فهذه ظاهرة مناخية لايتحكم فيها احد لحد الساعة على الاقل هذه الحكومة تتصل بالمواطنين وتستقبل النقابات وتبحث عن حلول ليس كمن لم يقدم ولو مشروعا اقتصاديا واحدا طوال عشر سنوات سوى السب والشام والقهقهات التهكمية سءم المغاربة حتى سماع اسمكم يا ظلاميين ردوا أموال المغاربة التي تاكل نها بغير حق .ك