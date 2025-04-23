اعتقال “عطار” يروج أقراص طبية مهربة بمراكش

هبة بريس – محمد ضاهر

تمكّنت عناصر الدائرة الأمنية 20، بتنسيق مع طاقم مجموعة التدخلات، يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري، من توقيف شخص داخل محل لبيع التوابل والمواد العطرية بحي المحاميد القديم، وذلك للاشتباه في تورطه في الاتجار غير القانوني بالعقاقير والأدوية الطبية، في ظروف تشكل خطراً على الصحة العامة.

وجاءت هذه العملية في إطار المجهودات المستمرة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الظواهر الإجرامية المرتبطة بالاتجار غير المشروع في المواد الطبية والعقاقير المنشطة، موزعة بين أقراص تستعمل لتكبير الأرداف و مهيجات جنسية، خاصة تلك التي تُباع دون وصفة طبية وقد تُشكل تهديداً لصحة المواطنين.

وقد أسفرت عملية التفتيش التي أُجريت داخل المحل المذكور عن حجز كمية كبيرة من الأقراص بلغت حوالي 7400 قرص، موزعة بين أقراص مخصصة لتكبير الأرداف وأخرى تُستخدم كمهيجات جنسية، وهي منتجات تُروج غالباً على أنها مكملات أو منشطات، لكنها في الواقع قد تحتوي على مواد خطيرة أو غير مرخّصة.

وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل كشف ملابسات القضية وتحديد كافة المتورطين المحتملين في هذا النشاط غير المشروع.