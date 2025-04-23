close button
اعتقال "عطار" يروج أقراص طبية مهربة بمراكش

اعتقال “عطار” يروج أقراص طبية مهربة بمراكش

23 أبريل، 2025 - 5:07 مساءً
0

هبة بريس – محمد ضاهر

تمكّنت عناصر الدائرة الأمنية 20، بتنسيق مع طاقم مجموعة التدخلات، يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري، من توقيف شخص داخل محل لبيع التوابل والمواد العطرية بحي المحاميد القديم، وذلك للاشتباه في تورطه في الاتجار غير القانوني بالعقاقير والأدوية الطبية، في ظروف تشكل خطراً على الصحة العامة.

وجاءت هذه العملية في إطار المجهودات المستمرة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الظواهر الإجرامية المرتبطة بالاتجار غير المشروع في المواد الطبية والعقاقير المنشطة، موزعة بين أقراص تستعمل لتكبير الأرداف و مهيجات جنسية، خاصة تلك التي تُباع دون وصفة طبية وقد تُشكل تهديداً لصحة المواطنين.

وقد أسفرت عملية التفتيش التي أُجريت داخل المحل المذكور عن حجز كمية كبيرة من الأقراص بلغت حوالي 7400 قرص، موزعة بين أقراص مخصصة لتكبير الأرداف وأخرى تُستخدم كمهيجات جنسية، وهي منتجات تُروج غالباً على أنها مكملات أو منشطات، لكنها في الواقع قد تحتوي على مواد خطيرة أو غير مرخّصة.

وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل كشف ملابسات القضية وتحديد كافة المتورطين المحتملين في هذا النشاط غير المشروع.

23 أبريل، 2025 - 5:07 مساءً
0

مقالات ذات صلة

صورة تعبيرية

اشتوكة.. إصابة 11 تلميذ بتسمم غذائي والدرك يفتح تحقيق

2025-04-23 / 21:01
سجن سطات

جريمة ابن أحمد.. إيداع المشتبه فيه الرئيسي السجن وتحديد…

2025-04-23 / 20:12
صورة حصرية من مكان الحادث

مراكش.. تفاصيل العثور على جثة شاب داخل بئر مهجور…

2025-04-23 / 19:08
صورة تعبيرية

العثور على جثة شاب داخل بئر بمنطقة الأوداية ضواحي…

2025-04-23 / 18:35
جريمة ابن أحمد

واقعة ابن أحمد.. إحالة المشتبه فيه الرئيسي على الوكيل…

2025-04-23 / 18:26
انفراد.. حيازة مواد متفجرة وشهوب اصطناعية تقود شخص لسجن الاوداية

انفراد.. حيازة مواد متفجرة وشهوب اصطناعية تقود شخص لسجن…

2025-04-23 / 16:54
صورة تعبيرية

أكادير.. “عضة” كلب ضال ترسل شيخ سبعيني للمستشفى

2025-04-23 / 14:52
في انتظار تقديم المشتبه فيه.. أنباء عن العثور على أشلاء لضحية ثان بابن أحمد

في انتظار تقديم المشتبه فيه.. أنباء عن العثور على…

2025-04-23 / 14:38
الدرك الملكي

درك أزمور يفكك عصابة إجرامية نفذت سرقات موصوفة بالجديدة…

2025-04-23 / 13:30
جريمة ابن أحمد.. معطيات حصرية تكشفها هبة بريس

جريمة ابن أحمد.. معطيات حصرية تكشفها هبة بريس

2025-04-23 / 13:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى