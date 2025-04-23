انفراد.. حيازة مواد متفجرة وشهوب اصطناعية تقود شخص لسجن الاوداية

هبة بريس – محمد ضاهر

قررت النيابة العامة بابتدائية مراكش قبل قليل من زوال اليوم الأربعاء مباشرة بعد الانتهاء من مسطرة الاستنطاق، متابعة شخص في حالة اعتقال وإيداعه سجن الاوداية.

كما قررت طرف النيابة العامة متابعة الموقوف (ز.ع ) بتهم: الحيازة والاتجار في مواد متفجرة، والشهوب الاصطناعية، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع.

وسبق لعناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أن تمكنت من إيقاف المتهم لتورطه في حيازة وترويج الشهب الاصطناعية وكذلك مواد متفجرة، كما أسفرت عملية التفتيش بمقر سكناه عن حجز كمية كبيرة من الممنوعات.