في انتظار تقديم المشتبه فيه.. أنباء عن العثور على أشلاء لضحية ثان بابن أحمد
هبة بريس_ابن أحمد
في انتظار تقديم المشتبه فيه الرئيسي على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية سطات اليوم الأربعاء بعد استكمال الفترة القانونية للحراسة النظرية، أفادت مصادر هبة بريس، أن المحققين عثروا على أشلاء أخرى عبارة عن ” أصبع” يُرجح أن تعود لضحية آخر محتمل، وهو ما جعل المحققين يفتحون محاضر الاستماع إلى الشهود أو إلى عائلات سبق لها وأن قدمت بلاغات الاختفاء.
وإن صحت المعطيات القادمة من عاصمة امزاب عن وجود ضحايا آخرين مفترضين، فذلك سيصعب من عمل المحققين لاسيما وأن المشتبه فيه الرئيسي في القضية لازال متشبتا بمبدأ الانكار.
هذا ولازالت التحقيقات الماراطونية جارية بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية معززة بالكلاب البوليسية لفك خيوط جريمة تقطيع أطراف بشرية داخل مرحاض المسجد الأعظم بمدينة ابن أحمد، في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع تقديم المشتبه فيه الرئيسي اليوم الأربعاء على أنظار الوكيل العام.
ويذكر، أن مدينة ابن أحمد تحولت إلى قبلة للباحثين عن جمع الأخبار، بعد ورود أنباء عن اكتشاف بقايا عظام وأطراف بشرية، ثم العثور عليها ملفوفة داخل أكياس بلاستيكية بدورات المياه الملحقة بالمسجد الأعظم بمدينة بن أحمد، فضلا عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء بعين المكان.
وتشتبه مصالح الشرطة، في هذه المرحلة من البحث، في شخص تظهر عليه أعراض اندفاع قوية وسلوك غير طبيعي، والذي تم ضبطه بمسرح الجريمة قبل وقت وجيز من اكتشاف أجزاء الجثة، وهو يرتدي ملابس داخلية تحمل أثار دماء.
كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه، عن حجز منقولات وممتلكات شخصية مشكوك في مصدرها، يجري حاليا البحث حول ظروف وملابسات حيازتها من طرف المعني بالأمر، وعلاقتها المفترضة بالضحية.
ويجري حاليا إخضاع الأجزاء البشرية المعثور عليها للخبرات الجينية الضرورية، لتشخيص هوية صاحبها قيد حياته، كما يجري كذلك فحص عينات الحمض النووي المرفوعة من مسرح الجريمة ومن ملابس المشتبه فيه، لتحديد مدى تورطه في ارتكاب هذه الجريمة، وكذا الكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات المرتبطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
20 تعليقات
والو ما بقى أمان فهاد لبلاد.
الله يرحم الضحية وصبر عائلتو.
الضحية مسكين ما كانش يستاهل هاد المصير.
واش هاد الشي نتيجة الإهمال ولا شنو؟
كل نهار كنسمعو شي خبر كيقطع القلب.
هاد الشي كيخلع والله العظيم.
كيفاش مجرم كيقدر يدير هادشي بلا ما يتشد؟
علاش ولات النفس البشرية ما عندها قيمة؟
خاص المراقبة تزيد خصوصا فالمدن الصغيرة.
كنطلبو من الله يلطف بنا وبهاد البلاد.
الله ياخذ الحق فلي دار هاد الجريمة.
بزاف ديال الناس ولات كتخاف تخرج فالليل.
شنو وقع لضمير البني آدم؟
مدينة صغيرة ووقع فيها هاد الشي الخطير.
بحال هاد الجرائم كتخلينا نعيشو فالرعب.
خاص الأمن يتحرك بزربة.
خاص المجتمع يفيق ويشوف فين وصلنا.
خاص القضاء يكون صارم مع بحال هاد الناس.
الناس خاصها تعاون مع البوليس فالبحث.